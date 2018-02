200 Rettungsschwimmer geben alles

Am 3. Februar veranstaltet die Wasserwacht Dresden-Land zum 25. Mal ihren traditionellen Vergleichswettkampf der Rettungsschwimmer. Im Krokofit messen sich die Schwimmer ab 17.45 Uhr in Mannschaften mit vier bis sechs Startern in sechs Disziplinen.

Nach einer Viermal-50-Meter-Lagenstaffel schleppen sie sich mit Rettungsringen durch das Becken, tauchen um die Wette und absolvieren eine Hindernisstaffel. Bei der kombinierten Staffel kommen außerdem Rettungsbojen, Flossen und lange, schwere Bekleidung zum Einsatz. Nachdem die Rettungsschwimmer an ihre Grenzen gegangen sind, soll es wie jedes Jahr eine Spaßstaffel geben. Unter den kritischen Augen der Wettkampfrichter und Zeitnehmer starten die knapp 200 Teilnehmer in fünf verschiedenen Altersklassen.

Die meisten Sportbegeisterten kommen aus den sächsischen Ortsgruppen der Wasserwacht des DRK. Aber es haben sich auch Gäste aus entfernten Regionen angekündigt. So werden Wasserwacht-Ortsgruppen aus dem brandenburgischen Spremberg, aus Thüringen sowie aus Magdeburg begrüßt. Die Mannschaften kämpfen wieder um einen der begehrten Wanderpokale. Schaulustige sollten Badelatschen mitbringen und sich auf Temperaturen um die 30 Grad einstellen. (jhü)

zur Startseite