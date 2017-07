200 Reiter kommen nach Baschütz Von Freitag bis Sonntag findet die elfte Auflage des „Großen Bautzener Reitturniers“ statt.

Auch Laura Grundmann vom Reitverein Bautzen startet beim Reitturnier in Baschütz. © Carmen Schumann

Reitsport. Beim beliebten Wettkampf der Reitsportler in Baschütz bei Bautzen dürfen die Fans am Freitag und Sonnabend eins nicht vergessen: Den Regenschirm. Denn erst am Sonntag soll das Wetter in Ostsachsen so langsam freundlicher werden. So verheißen es zumindest die Prognosen für das Wochenende. Bleibt zu hoffen, das die Anlagen in Baschütz die Nässe verkraften und die rund 200 Reiter mit ihren über 500 Pferden gute Bedingungen haben.

Los geht es am Freitag schon um 8 Uhr mit einer Reitpferdeprüfung (Dressur) und einer Springpferdeprüfung der Klasse A. Die verschiedenen Wettkämpfe gehen den ganzen Tag und enden gegen 18 Uhr. Am Sonnabend müssen die Springreiter schon um 7 Uhr zu ihrem ersten Wettkampf antreten, während es im Dressurstadion wieder erst um 8 Uhr losgeht. An diesem Tag ist auch das größte Starterfeld in einer einzigen Prüfung an der Reihe. 104 Reiter sind ab 9.35 Uhr für die Punktespringprüfung der Klasse L gemeldet. Das letzte Springen endet erst gegen 19 Uhr. Sonntag geht es in der Dressur um 9 Uhr weiter, während im Springstadion schon ab 8.30 Uhr die ersten Hindernisse anstehen. (SZ)

zur Startseite