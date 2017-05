200 neue Wohnungen für Striesen Die USD will Platz für Familien schaffen. Und auch an das Älterwerden wird in dem Viertel gedacht.

An der Schandauer Straße rollen die Bagger. 2019 sollen die ersten Mieter einziehen. © Sven Ellger

Dresden wächst. Neben Leipzig ist die Stadt Geburtenhauptstadt. Die neuen Familien brauchen Platz. Nun entstehen auch in Striesen, ein beliebtes Viertel für junge Eltern, fast 200 neue Wohnungen an der Schandauer Straße. Zielpublikum: Vor allem Familien. Aber auch Singles und Senioren. Mit dem Projekt Striesen Q Plus von der USD entstehen in zwei Quartieren vier Mehrfamilienhäuser. Neben den Wohnungen werden zwei Gewerbeeinheiten auf insgesamt 16 410 Quadratmetern gebaut. Die Wohnungsgrößen reichen von Zwei- bis Sechs-Raumwohnungen mit einer Wohnfläche von jeweils 40 bis rund 190 Quadratmetern. Alle Wohnungen haben einen eigenen Stellplatz, einen Balkon oder eine Terrasse und sind mit dem Aufzug erreichbar. Jedes der Quartiere hat eine eigene Tiefgarage, beide Tiefgaragen haben insgesamt 203 Stellplätze. Fertigsein will die USD im ersten Quartal 2019, dann können die ersten Mieter einziehen. Wie viel genau das Unternehmen in Striesen investiert, will es nicht verraten. Viele der Appartments werden von den Eigentümern künftig selbst bewohnt: Im ersten Bauabschnitt sind das rund 65 Prozent, im zweiten werden fast alle Wohnungen vermietet.

Wenn es im Alter allein in der Wohnung nicht mehr geht, müssen die Mieter nicht weit weg ziehen. Gleich in unmittelbarer Nähe, am Pohlandplatz, wird es neue Seniorenresidenz gebaut. Entstehen sollen dort sechs Wohnungen und 122 Einzelzimmer für Senioren. Die Zimmer sind bereits alle verkauft. Der Träger, die Hp&P-Gruppe investiert insgesamt rund 16 Millionen in das Projekt. Im Erdgeschoss der Seniorenresidenz sollen ein Café und ein Friseur einziehen. Läuft alles nach Bauplan, können die ersten Bewohner im Sommer 2018 ihre Zimmer beziehen. Die Blasewitzer Ortsamtsleiterin Sylvia Günther hofft auf eine Öffnung der Residenz in den Stadtteil. „Viele Senioren wünschen sich Bürgerhäuser in ihrem Viertel, doch das ist schwer zu finanzieren. Eine Kooperation mit einem Seniorenwohnheim wäre eine schöne Idee“.

