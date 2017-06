200 neue Bücher warten auf Leser In der Stadtbibliothek G.E. Lessing in Kamenz hat der Büchersommer begonnen.

Lesen unterm Sonnenschirm? Warum denn nicht. Dafür gibt es schließlich den Büchersommer der Schulen und Bibliotheken. In Kamenz sind Claudia Dignat, Felipa Reimers, Fabian Röh, Michelle Winkler und Sebastian Faust jedenfalls mit von der Partie. © Jonny Linke

Neugierige Blicke in der Stadtbibliothek im Lessinghaus: Die 1. Oberschule ist mit einer Abordnung von mehr als 30 Schülerinnen und Schülern gekommen. Und noch einmal fast genauso viele warten noch in der Schule. Der Platz für die fast 50 Schüler allein aus dieser Einrichtung reicht im Lessinghaus leider nicht aus. Gespannt haben sich die Mädchen und Jungen um das noch verhüllte Bassin, gefüllt mit Büchern, versammelt. Sie wollen die ersten sein, die sich aus der 200 Bücher umfassenden Neuanschaffung, mit drei Büchern für den Sommer eindecken können.

Denn der Sinn des Büchersommers ist, dass sich Schüler freiwillig über die Sommerzeit drei Büchern ihrer Wahl widmen und diese lesen. Bei der späteren Rückgabe in der Bücherei werden den Schülern dann zu jedem Buch spezielle Fragen gestellt. Und, wer diese richtig beantworten kann, bekommt einen Vermerk zu dem Buch. Bibliotheksleiterin Marion Kutter: „Wer am Ende alle Fragen zum Gelesenen beantworten konnte, bekommt ein Zertifikat vom Ministerium.“ Dieses wiederum werde von den meisten Deutschlehrern in den Schulen bei Vorlage mit einer guten Note honoriert.“, erzählt Bibliotheksleiterin Marion Kutter. Oder es werde positiv berücksichtigt, wenn eine Schülerin, ein Schüler am Ende auf Kippe steht. Schon seit 2012 gibt es dieses Projekt, bei welchem mehr als 90 Schulen teilnehmen. „Wer denkt, Jugendliche lesen nicht irrt. Gerade aktuell haben wir bis zu 100 Personen täglich in unseren Räumen, eine Großzahl davon sind Jugendliche, welch sich mit frischen Büchern eindecken“, erklärt Marion Kutter. Und der Büchersommer bietet sich für diese Zielgruppe der Jugendlichen perfekt an. (szo)

