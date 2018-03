200 neue Arbeitsplätze in Spremberg Die Rieger GmbH beginnt mit dem Bau einer zweiten Papiermaschine. Dort sollen jährlich 500 000 Tonnen Papier erzeugt werden.

Die geplante Erweiterung des Werkes der Hamburger Rieger GmbH in Spremberg. © PR

Spremberg/Region. Die Hamburger Rieger GmbH startet im März den geplanten Bau der zweiten Papiermaschine am Standort Spremberg. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 370 Millionen Euro sollen 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, 15 davon werden Ausbildungsplätze sein. Die Anlage soll im Sommer 2020 die Produktion aufnehmen.

„Nach Projektstart und ersten baulichen Maßnahmen sowie nach Erreichen aller Genehmigungen im letzten Jahr konnte nun die Freigabe für den Baustart gegeben werden“, sagte ein Unternehmenssprecher. Die erfolgreiche

Unternehmensentwicklung in Spremberg als auch der anhaltend wachsende Markt für Containerboard seien ausschlaggebend für die Investition gewesen.

Die geplante Produktpalette umfasst weiße und braune Wellpapperohpapiere auf 100% Altpapierbasis. Mit einer Maschinenbreite von 7,80 Metern werden jährlich 500.000 Tonnen Papier erzeugt. Die Aufbereitung der weißen Rohstoffe werde besonders umweltschonend erfolgen, heißt es aus dem Unternehmen.

„Seit Start der Papiermaschine 1 haben wir konsequent alle notwendigen Vorbereitungsarbeiten für den weiteren Ausbau am Standort getroffen. Mit der Papiermaschine 2 bauen wir unsere Positionierung „Leadership in White“ auf mehr als eine Million Tonnen weiße Wellpapperohpapiere weiter aus“, freute sich Harald Ganster, Managing Director der Hamburger Containerboard.

Am Standort Spremberg hat die Prinzhorn Gruppe mit den Unternehmen Hamburger Rieger, Dunapack Spremberg und der SpreeRecycling in den letzten Jahren rund 420 Millionen Euro investiert und 500 direkte Arbeitsplätze geschaffen. „Mit der neuen Papiermaschine erhöhen wir unser Bekenntnis zum Standort noch deutlicher.“, sagt Cord Prinzhorn, CEO der Prinzhorn Gruppe. Die Gruppe zählt mit 6 600 Mitarbeitern in 15 Ländern zu den europäischen Marktführern in der Recycling-, Papier- und Verpackungsindustrie. Laut Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerberhabe sich das Land zu einem bedeutenden Papier- und Verpackungsstandort in Deutschland entwickelt. (szo)

