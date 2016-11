200 Mediziner zu Gast in Riesa Zu einem Kongress im Mercure sind Krebs-Spezialisten aus halb Deutschland gekommen. Davon profitieren sollen die Patienten.

Dr. Michael Aßmann hat einen Ärztekongress nach Riesa geholt. Fast 200 Spezialisten für Krebs- und Bluterkrankungen tagen Freitag und Sonnabend im Mercure. © Sebastian Schultz

Fachärztemangel? Zumindest im Riesaer Mercure-Hotel ist davon am Freitag und Sonnabend nichts zu spüren. Dutzende Mediziner sind zusammengekommen, um Referaten über neue Medikamente, zu Tumoren oder Stammzelltransplantationen zu lauschen. Die Ostdeutsche Studiengruppe Hämatologie und Onkologie (OSHO) hat zu ihrer 40. Tagung eingeladen – und ist damit erstmals in Riesa zu Gast.

„Wir hätten auch in Dresden oder Leipzig tagen können“, sagt Professor Dr. Dietger Niederwieser vom Uniklinikum Leipzig, der Leiter der Studiengruppe. Aber Vorstandsmitglied Dr. Michael Aßmann aus Riesa habe vorgeschlagen, die Tagung in seine Heimatstadt zu holen – und da der Internist nach 14 Jahren im Vorstand sein Amt abgeben werde, sei man dem Wunsch gern nachgekommen. Und so nutzt OB Marco Müller (CDU) die Gelegenheit, die Gastgeberstadt den Medizinern vorzustellen, auf die Erweiterung des Krankenhauses und die Nöte bei der fachärztlichen Versorgung hinzuweisen. „Kommunen, Freistaat, Bund, Kassen und Verbände müssen sich gemeinsam den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen.“

Gerade die Behandlung älterer Patienten ist eines der Themen auf der OSHO-Tagung, sagt Ärztin Nadja Jäkel. Die Leipzigerin beschäftigt sich mit einer Studie, die Patienten jenseits der 60 helfen soll, die an Akuter Myeloischer Leukämie (AML) leiden – eine hochaggressive, bösartige Erkrankung. „Wir erforschen, wie sich ein neuartiges Medikament mit einer Chemotherapie verbinden lässt“, sagt die Medizinerin. Schließlich litten ältere Patienten oft an mehreren Krankheiten gleichzeitig. Kommt dann noch eine klassische Chemotherapie dazu, sei die Sterblichkeit relativ hoch. „Noch vor gut zehn Jahren sind mehr als 90 Prozent der über-60-jährigen Patienten mit AML innerhalb von anderthalb Jahren gestorben“, sagt Dietger Niederwieser. Mit der neu entwickelten Kombination von Medikament und Chemotherapie könne man die Sterblichkeit deutlich senken.

An solchen Studien beteiligen sich Einrichtungen von großen Unikliniken bis zu kleineren Krankenhäusern und niedergelassenen Medizinern. Auch Vertreter der Pharmaindustrie sind dabei. „Diese Zusammenarbeit ist die Stärke der Studiengruppe“, sagt Dr. Herbert Sayer vom Klinikum Erfurt. „Davon profitieren die Patienten.“

