200 Grundschüler auf der Bühne Die kleinen Ottendorfer laden zu dem Stück „Schöne Bescherung“ ein. Dabei hat jedes Kind eine Rolle ergattern können.

In der Grundschule Ottendorf-Okrilla geht es weihnachtlich zu. © Thorsten Eckert

Die Grundschule von Ottendorf-Okrilla lädt am heutigen Sonnabend und am Montag, dem 12. Dezember, zu ihrer Weihnachtsaufführung „Schöne Bescherung“ ein. Inhaltlich sei es nach Angaben des Schulleiters Uwe Feierabend die Fortsetzung des Weihnachtsstückes aus dem vergangenen Jahr. Deswegen würde es zu Beginn der Aufführung einen kleinen Rückblick geben.

Doch das Besondere an dem Stück ist vor allem eine Tatsache: Die Schule wollte alle 200 Grundschüler an der Aufführung teilhaben lassen. Und das ist gelungen, wie Uwe Feierabend gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärt: „Wir führen das Stück in zwei Besetzungen auf. Insgesamt gibt es 84 Rollen.“ Die Schüler der ersten Klasse werden dabei für die tänzerischen Einlagen sorgen, die Schüler der Klassenstufen zwei bis vier haben alle eine Sprechrolle erhalten. Einstudiert haben die Kinder das Stück in der Projektwoche, die am gestrigen Freitag mit der Generalprobe ihren Abschluss fand. Nun wollen die Schüler den Eltern, Großeltern, Geschwistern und anderen Besuchern zeigen, was sie in den vergangenen Tagen geleistet und gelernt haben.

Wichtig für alle Besucher: Die Schüler der A-Klassen sind am heutigen Sonnabend um 14.30 Uhr und am Montag um 14 Uhr zu sehen. Die Schüler der B-Klassen haben ihren großen Auftritt am heutigen Sonnabend um 16.30 Uhr und am Montag um 9.30 Uhr. „Das ist immer gut zu wissen, vor allem für die Eltern“, berichtet Uwe Feierabend. Die Aufführung findet im Speiseraum der Bildungseinrichtung statt.

