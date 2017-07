200 Grüngut-Karten sind schon weg Die Putzkauer Annahmestelle setzt auf Innovation – und zieht eine Positive Bilanz.

Marco Birnstengel setzt auf diese Karte – mit Erfolg. © Steffen Unger

Der wahrscheinlich modernste Annahmeplatz für Gartenabfälle Sachsens befindet sich in Putzkau. Kunden zahlen für die Entsorgung nicht bar, sondern per Chipkarte, die sie vorab erwerben. Dafür können sie den Service an sechs Tagen in der Woche nutzen, wann immer es ihnen passt. Ein innovatives Konzept und moderne Technik machen es möglich. Betrieben wird der Platz von der Landbewirtschaftung Wesenitztal GmbH.

Deren Geschäftsführer Marco Birnstengel zieht ein Vierteljahr nach dem Betriebsstart eine positive Bilanz. Mehr als 200 Chipkarten wurden bisher ausgegeben, nicht nur an Kunden aus der Gemeinde Schmölln-Putzkau. Auch Bischofswerdaer, Neukircher, Steinigtwolmsdorfer und sogar Neustädter nutzen das Angebot – sowohl Kleingärtner als auch Gewerbetreibende. Kunden bekommen die Chipkarte gegen fünf Euro Pfand. Das Geld gibt’s zurück, wenn sie die Karte wieder abgeben. Auf der Karte wird ein Guthaben gespeichert. Die Entsorgungsgebühr wird bei jedem Besuch abgebucht. Immer dienstags von 13 bis 16 Uhr werden Karten ausgegeben und aufgeladen. „Wir möchten das Angebot auch 2018 aufrechterhalten. Guthaben, die in diesem Jahr nicht aufgebraucht werden, bleiben gültig“, so Marco Birnstengel. – Der Grüngutplatz befindet sich am Sitz des Putzkauer Landwirtschaftsbetriebes, Schmöllner Straße 13. Mit Chipkarte kann man dort montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr Grünabfälle entsorgen. (SZ)

