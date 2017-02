200 Euro mehr für den Krippenplatz Waldheim erhöht erstmals seit 15 Jahren die Elternbeiträge. Die Kommune hat dabei keine Wahl.

Ab April müssen Eltern, die ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung schicken, tiefer in die Tasche greifen. Um monatlich 17,20 Euro erhöht sich der Beitrag für eine neunstündige Krippen-Betreuung. Bisher kostet die 165,80 Euro. Dem Vorschlag der Anhebung auf 183 Euro folgten die Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend mit elf Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Im Jahr macht die Steigerung mehr als 200 Euro aus. „Es ist ein Thema, an das wir alle nicht ranwollen, schließlich geht es um junge Familien, die sich hier eine Existenz aufbauen möchten und nun mehr bezahlen müssen. Aber wir müssen reagieren – ob wir wollen oder nicht“, sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP)

Die Erhöhung erfolgt nämlich nicht freiwillig. Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes hatte eine Nachbesserung gefordert. Denn es gibt vorgeschriebene Richtwerte, an die sich die Kommunen zu halten haben. Im Krippenbereich soll der ungekürzte Elternbeitrag mindestens 20 und höchstens 23 Prozent der zuletzt bekanntgemachten Betriebskosten betragen. Mit 165,80 Euro liegt der ungekürzte Elternbeitrag in Waldheim zurzeit bei 18,42 Prozent. Somit liegen die Beiträge unter dem gesetzlichen Sollwert. „Mit 183 Euro würden genau die 20 Prozent erreicht und wir somit im Normbereich liegen“, sagte Barbara Wesler, Fachbereichsleiterin Haupt- und Finanzverwaltung.

Im Krippenbereich fällt die Anpassung am deutlichsten aus. Eine sechsstündige Betreuung kostet künftig 11,50 Euro mehr – insgesamt 122 Euro –, eine viereinhalb-stündige verteuert sich um 8,50 Euro auf monatlich 91,50 Euro. Am geringsten ist die Preissteigerung für die Kindergärten. „Die viereinhalbstündige Betreuung bleibt konstant bei 47 Euro, die sechsstündige wird um 20 Cent angehoben auf 62,70 Euro, die neunstündige um 50 Cent auf 94 Euro“, so Barbara Wesler. Im Kindergartenbereich würden diese 94 Euro eine Deckung von 22 Prozent ausmachen. Die Vorgabe liegt bei 20 bis 30 Prozent. Wer seinen Nachwuchs in den Hort schickt, zahlt ab März einen beziehungsweise zwei Euro mehr.

Die letzte Anpassung der Satzung für die Elternbeiträge erfolgte vor 15 Jahren. Im Vergleich zu den übrigen Kommunen im Altkreis Döbeln müssen die Waldheimer nach wie vor die geringsten Abgaben zahlen. Daran erinnerte auch Stadträtin Kathrin Schneider (CDU): „Wir sind dennoch eine außerordentlich kinderfreundliche Stadt.“ Angela Naumann (FDP) ergänzte: „Wenn man es mal gegenrechnet, könnte man von diesem Betrag keine Einzelbetreuung finanzieren.“

Barbara Wesler rechnete vor, dass sich der Eigenanteil, den die Kommune zuschießt, von 1,3 Millionen Euro im Jahr 2014 auf reichlich 1,7 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht hat. „Und dabei reden wir nicht von Investitionen. Die kommen noch hinzu“, sagte sie.

Stadt muss nachzahlen

Grund für die Erhöhung der Elternbeiträge sind die gestiegenen Betriebskosten. Die Abrechnung dieser ist die Grundlage für die Ermittlung der Beiträge. Tarife für Energieversorger haben sich erhöht. Hinzu kommt, dass sich der Betreuungsschlüssel für Kindergartenkinder geändert hat. Unter dem Strich bedeutet das: Es wird mehr Fachpersonal benötigt. Es bekommt in diesem Jahr voraussichtlich mehr Lohn.

Durch Tarifsteigerungen und diesen veränderten Betreuungsschlüssel haben sich die Personalkosten in den drei Waldheimer Kindereinrichtungen erhöht. Die Stadträte haben aus diesem Grund drei weitere Beschlüsse für die überplanmäßige Mittelbereitstellung fassen müssen. Diese belaufen sich für die Kita Wasserplanscher auf reichlich 14 600 Euro, die Kita Tierhäuschen auf rund 42 100 Euro und die Zschopauknirpse auf rund 63 500 Euro. Finanziert wird das Ganze aus der Rücklage der Kommune.

