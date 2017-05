200 Ausbildungsstellen in Region frei In Döbeln und Freiberg gibt es die meisten freien Lehrstellen. Über 840 Bewerber suchen noch. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken.

Gute Nachrichten von der Agentur für Arbeit aus Freiberg: Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht für April hervor. Demnach waren im vergangenen Monat im gesamten Landkreis 9 914 Menschen ohne Job. Rund 2 500 davon kommen aus Döbeln. In der Region ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor mit 7,7 Prozent am höchsten. In Flöha ist die Quote im Vormonat sogar unter fünf Prozent gefallen. „Verglichen mit dem Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Landkreises zurück,“ so Antje Schubert, Sprecherin der Agentur. Grund dafür ist aus Sicht der Agentur vor allem die bessere Witterung.

Jobs gibt es derzeit in nahezu allen Branchen. Gemeldet sind derzeit rund 2 200 offene Stellenangebote. Im Vergleich zum Vormonat sind das etwas mehr, im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger. Am häufigsten gesucht wird nach Leiharbeitern, Personal für das verarbeitende Gewerbe, aber auch für das Gesundheits- und Sozialwesen. Problem sei es jedoch, für die freien Stellen auch geeignete Bewerber zu finden, wie Susan Heine, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur deutlich macht. „Unternehmen sind daher gut beraten, wenn sie auch Bewerbern eine Chance geben, die zwar noch nicht vollumfänglich ihren Anforderungen entsprechen, die aber in der Praxis unter Beweis stellen können, was in ihnen steckt.“ Um die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, können die Arbeitnehmer auch Unterstützung von der Agentur für Arbeit Freiberg erhalten. Möglich ist das zum Beispiel über das Wegebau-Programm. Gefördert werden damit Weiterbildungen, die ein Arbeitnehmer arbeitsbegleitend am Wochenende oder einen Tag in der Woche durchführt. „Wir haben noch weitere Fördermöglichkeiten für Weiterbildungen. Schließlich muss sich auf dem Arbeitsmarkt jeder weiterentwickeln“, so Antje Schubert. Informationen darüber erhalten Chefs und Angestellte bei der Agentur.

Noch viel möglich ist derzeit auf dem Ausbildungsmarkt. Am 1. August startet das neue Lehrjahr. Bis jetzt sind der Agentur für Arbeit seit Oktober 2016 rund 1 400 Stellen gemeldet worden. Davon sind drei Monate vor Ausbildungsbeginn noch fast 870 unbesetzt. Die meisten freien Stellen gibt es dabei laut Agenturbericht in den Regionen Freiberg (259) und Döbeln (195). Knapp 840 der bei der Agentur gemeldeten Bewerber sind derzeit noch auf der Suche nach einer freien Stelle. Beliebt sind bei den angehenden Azubis vor allem Ausbildungen im Verkauf, zum Kfz-Mechatroniker für Auto-Technik sowie im Büro oder Sekretariat.

Infotelefon für Arbeitnehmer: 0800 4555500, Infotelefon für Arbeitgeber: 0800 4555520, www.arbeitsagentur.de

