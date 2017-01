20 zusätzliche Hortplätze Die Gemeinde will die Sohlander Grundschule umbauen, um mehr Kinder betreuen zu können. Dafür fehlt aber noch was.

© Uwe Soeder

Die Gemeinde Sohland will den Hort an der Frühlingsberg-Grundschule im Ortsteil Sohland um 20 Plätze auf bis zu 130 Plätze erweitern. Die Vergabe der Planungen dafür hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. „Die Erweiterung ist notwendig geworden, da die Inanspruchnahme des Hortes in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und sich auch die Schülerzahl erhöht hat“, sagt Bürgermeister Hagen Israel (parteilos).

Um mehr Hortkinder betreuen zu können, muss umgebaut werden. Die Gemeinde möchte gern noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen, sodass sie 2018 abgeschlossen werden könnten. Die notwendigen Eigenmittel dafür hat sie in ihrem Haushalt eingeplant. Ohne Förderung könne Sohland das Vorhaben aber nicht umsetzen, betont der Bürgermeister. Ein Antrag auf Geld aus der Kita-Förderung über den Landkreis Bautzen wurde bereits gestellt. Die Bewilligung ist aber noch offen. (SZ/ks)

