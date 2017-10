20 Tore in Großpostwitz Großröhrsdorf spielt nur 0:0, dafür veranstaltet Oberland Spree II ein Scheibenschießen.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Kreisfußball. Kreisoberliga-Tabellenführer SC Großröhrsdorf musste am achten Spieltag sein zweites Unentschieden dieser Saison hinnehmen. Gegen den LSV Bergen hieß es 0:0. Trotzdem behauptet der noch ungeschlagene SC den ersten Platz im Klassement. Peu-a-peu nach oben geklettert ist der Königswarthaer SV. Die Elf um Trainer Frank Lippmann besiegte Post Germania Bautzen knapp mit 2:1. Der A-Jugendliche Lorenz Pilz traf im Doppelpack.

Der SV Rammenau verpasste beim SV Gnaschwitz-Doberschau einen Punktgewinn. Trotz Chancenvorteil für die Gäste siegten die Hausherren mit 2:1. „Hier war deutlich mehr drin“, ärgerte sich Siegmar Wätzlich. Die Dynamo-Legende trainierte viele Jahre lang den SV Edelweiss und weilte als Zuschauer in Doberschau. In der Staffel 1 der Kreisliga geriet die zweite Garnitur des SV Oberland Spree in einen Torrausch und fertige Budissa Kleinbautzen mit 20:0 ab. Tom Marschner traf achtfach.

zur Startseite