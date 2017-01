20 Tonnen illegaler Müll abgelagert In den linkselbischen Tälern wird alles – von Computer bis Geschirrspüler – gefunden.

Die illegale Ablagerung von Sperrmüll in den linkselbischen Tälern der Gemeinde Klipphausen kommt die Bürger teuer zu stehen. An die 4 000 Euro, so die Berechnung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal, mussten 2016 für dessen Beseitigung aufgebracht werden. So räumten Beschäftigte des Bauhofs der Gemeinde Klipphausen nahezu 20 Tonnen Müll von den Fluren der linkselbischen Gebiete und lagerten diesen vorübergehend in ihrem Betriebsgelände ab, ehe dann der Müll zur Entsorgung auf eine Deponie transportiert wurde. Der Zweckverband Abfallwirtschaft stellte dafür der Gemeinde insgesamt im vergangenen Jahr drei große Container zur Verfügung, die jeweils 20 Kubikmeter fassen, sowie noch fünf kleinere Behälter für jeweils zehn Kubikmeter. „Das ist für die Gemeinde Klipphausen schon eine beträchtliche Menge an illegalen Ablagerungen“, stellte Sachbearbeiterin Sabine Hörig vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal fest.

Wie der Klipphausener Bauhofchef Andreas Uhlmann sagte, werden vor allem alte Computer, Radios, Reifen, Felgen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, aber auch Möbel, Pappe, Flaschen, Farb- und Tapetenreste sowie Kleinschrott wie Kaffeemaschinen , Toaster und weitere elektronische Kleingeräte in die Landschaft geworfen. Erst vor einigen Tagen hatten Bauhof-Mitarbeiter eine abgestellte Couch und Sessel auf einer Fläche hinter dem Unternehmen Ostec Oberflächen- und Schichttechnologie GmbH im Gewerbegebiet Klipphausen geborgen und abtransportiert. Ebenfalls vor Kurzem entdeckten sie in der Nähe des Hundesportplatzes in Weistropp zerschlagene alte Autobatterien.

Jeden Freitag sind die Bauhof-Mitarbeiter auf ihren sogenannten „Müllrunden“ im Gemeindegebiet unterwegs, um die illegalen Ablagerungen von Umweltfrevlern einzusammeln. (SZ)

