20 Kubikmeter Müll gesammelt An der Aktion „Sauberes Riesa“ nahmen mehr Menschen teil, als erwartet. Die Stadt plant deshalb eine Neuauflage.

Nach einem Jahr Unterbrechung hat die Stadt die Aktion „Sauberes Riesa“ am Wochenende wiederbelebt. Sie zeigte sowohl die Notwendigkeit der Frühjahrsaktion als auch den ungebrochenen Wunsch vieler Bürger, für ihre Heimatstadt Hand anzulegen, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Mit rund 200 Teilnehmern wurde die recht vorsichtige Prognose der Stadtverwaltung deutlich übertroffen. Im Rathaus hatte man zuvor mit lediglich 150 Helfern gerechnet. Zwei Container mit insgesamt 20 Kubikmeter Fassungsvermögen waren am Ende der Aktion komplett gefüllt.

„Diverser Bauschutt, Plastikmüll aller Art und Größe, ein Waschbecken, ein halb vergammeltes Bauschild und Autoreifen zeigen, dass mancher Mitbürger leider immer noch den einfachen Weg der Müllentsorgung sucht und lieber die Natur verschandelt und belastet“, sagt Uwe Päsler. Immerhin: In diesem Jahr wurden keine Elektrogeräte gefunden. Auch bei der Zahl der Autoreifen war ein Rückgang zu verzeichnen. „Ein Hauptaugenmerk lag diesmal auf den sogenannten Toren unserer Stadt, also den Ortsteilen, wo wichtige Einfallstraßen verlaufen“, sagte Bürgeramtsleiter Wolfgang Beckel. In Canitz, Mautitz, Oelsitz, Nickritz und Leutewitz fanden sich überall Gruppen zusammen, die dem Müll am Straßenrand und in der Landschaft zu Leibe rückten.

Kinder, Obdachlose, Politiker

Vorrangig in Weida war der Kinderschutzbund mit fast 40 Kindern und Eltern unterwegs, die mit großer Begeisterung ihren Anteil für ein sauberes Riesa leisteten. Auch die Bewohner des DRK-Obdachlosenheims und die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks beteiligten sich mit großem Einsatz. In Gröba agierte der Verein Sprungbrett Riesa mit rund 15 Mitstreitern vor allem am Elbufer, in der Innenstadt war der CDU-Stadtverband unterwegs, darunter auch Riesas Oberbürgermeister Marco Müller, um Wiesen und Stadtpark von schlimmen Hinterlassenschaften zu befreien. „Aufgrund des großen Engagements aller Beteiligten haben wir schon am Sonnabend entschieden, die Aktion auch in den nächsten Jahren fortzuführen“, so Bürgeramtsleiter Wolfgang Beckel.

Angesichts der Unvernunft mancher Menschen werde das wohl auch künftig notwendig sein. (SZ)

