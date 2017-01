20 Kilometer Loipe locken Steina lädt zum dritten Mal in Folge zum Wintersport-Wochenende ein. Nicht nur Skifahren ist möglich.

In Steina wurden in den letzten Tagen ganze 20 km Loipen gespurt. Bei herrlichstem Winterwetter kommen täglich zahlreiche Gäste von nah und fern. © Ralf Kühne

Für Sonnabend und Sonntag lädt man in Steina am Schwedenstein das dritte Wochenende in Folge zum Wintersport ein. Die Gemeinde um Bürgermeister Achim Garten hat erneut gemeinsam mit der Ski-alpin-Abteilung des SV Steina wieder für beste Voraussetzungen gesorgt. „Mittlerweile sind fast 20 Kilometer Loipe gespurt. Die Gäste kommen massenweise auch schon unter der Woche. Das freut uns alle, denn der Aufwand ist nicht ohne“, so Garten. Ab Sonnabend wird auch wieder die Eisbahn geöffnet. Außerdem hat man großflächig Parkflächen für die anreisenden Wintersportler geschoben und den Rodelhang präpariert. Der Sportverein übernimmt die Versorgung vor Ort. „Wir arbeiten jetzt auch kooperativ mit Ohorn zusammen, haben dort fast 2,5 Kilometer Loipe extra gespurt.“ Der dortige Ski-Lift ist ebenfalls in Betrieb. In Steina selbst freut man sich über kleine Spenden in der Dose.

