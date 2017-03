20 Jahre Hilfe für Familien Es gibt in Weißwasser sogar ein Angebot für Eltern mit Kindern bis drei Jahre.

Das Team von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Weißwasser der Diakonie feierte am Mittwoch 20-jähriges Jubiläum. Unterwegs in den Altkreisen Niesky und Weißwasser betreuen die Frauen ständig 500 Familien. Dabei nehmen sie sich Zeit für die Bewältigung von ganz verschiedenen Problemen. Die reichen von Erziehungsfragen über Schwierigkeiten bei Trennung und Scheidung, in Trauersituationen, beim Lernen oder bei verhaltens- oder psychosomatischen Auffälligkeiten bis hin zu traumatischen Erfahrungen, wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist. Zudem gibt es auch ein Angebot für Eltern mit Kindern bis drei Jahre. Im Team in Weißwasser arbeiten derzeit Bettina Rießner, Diana Zielske, Sabine Wehe und Gudrun Wenzel. (SZ)

