20 Jahre Gastfreundlichkeit Das Gasthaus „Zur Linde“ in Krauschwitz hat seinen 20. Geburtstag gefeiert. Das ist aller Ehren wert – finden auch die Einheimischen.

Ute Dominikowski und Heinz-Michael Anger betreiben seit 20 Jahren das Gasthaus „Zur Linde“ in Krauschwitz. © Christian Köhler

Krauschwitz. Ute Dominikowski und Heinz-Michael Anger vom Gasthaus „Zur Linde“ sind am Freitagnachmittag aus dem Händeschütteln gar nicht mehr herausgekommen. Mit Blumen und allerlei Präsenten haben sich die Krauschwitzer bei den beiden Gastwirten für 20 Jahre Gastfreundlichkeit bedankt. Am 23. Februar 1998 nämlich haben beide das Gasthaus an „Bendels Kreuzung“ in Krauschwitz nach gut fünfjähriger Umbauzeit wiedereröffnet.

„Wir haben uns damals entschieden, dass Haus zu kaufen und auch zu betreiben“, erzählt Inhaber Heinz-Michael Anger. Beide Eheleute haben sich in Berlin nach der Wende kennengelernt. „Ich habe da gearbeitet, stamme eigentlich aus dem Harz“, erzählt Heinz-Michael Anger. Er und seine Frau sind gelernte Brauerei-Ingenieure, weshalb sich viele Jahre das Gerücht in Krauschwitz hielt, eines Tages hat das Dorf seine eigene Brauerei. „Dazu ist es aber nicht gekommen“, sagt der Gastwirt. Schließlich sei das Bierbrauen nicht nur eine kostspielige Angelegenheit, sondern es müsse auch eine entsprechende Nachfrage haben. Die haben beide Inhaber der Gastwirtschaft bislang allerdings nicht gesehen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die unser Haus in den vergangenen Jahren genommen hat“, sind sich beide einig. Schon damals sei es nämlich das Ziel gewesen, neben einer Gastronomie auch Zimmer zur Vermietung bereitzustellen. Nach und nach sind mehrere instandgesetzt und renoviert worden. „Es ist eben alles auch eine Frage des Geldes“, sagt der Inhaber. Zwölf Zimmer gibt es nun in dem Gasthaus – und die sind zum Großteil auch ausgebucht. „Wir haben manchmal größere Überkapazitäten“, erzählt Heinz-Michael Anger. Schließlich sind in den vergangenen Jahren einige Hotels und Gastbetriebe im Umland von Krauschwitz geschlossen worden. Vor allem mit dem Umbau des einstigen Hotels an der Erlebniswelt Krauschwitz in eine Pflegeeinrichtung habe es einen Schub an Übernachtungen gegeben.

Auch der Veranstaltungssaal im Gasthaus werde rege genutzt. Zuletzt hatte hier die West-Krauschwitzer Narrenzunft die Räume in Beschlag – feierte und tanzte, was das Zeug hielt. „Wir machen selbst nur sehr wenige Veranstaltungen“, berichtet der Gastronom, „sondern wir setzen auf die Vermietung unserer Räume. Und die wird rege angenommen.“ Mit 200 Sitzplätzen oder 150 bei Bewirtung bietet der Saal auch Platz für größere Events.

„Wir wollen unser Geschäft noch lange fortsetzen“, sagt der 68-Jährige. Ans Aufhören denke hier niemand. Auch das ein Gerücht, was ab und zu die Runde macht. „Wir denken uns dann immer, das Gerede geht vorbei. Und wir wissen ja, dass es nicht stimmt“, sagt Heinz-Michael Anger mit einem Lächeln. Allein sieben Angestellte sind für das Ehepaar im Einsatz, drei in der Küche, und drei im Service. Auch drei Lehrlinge haben die Gastwirte schon ausgebildet. „In der heutigen Zeit ist es aber nicht mehr so einfach, gutes und verlässliches Personal zu finden“, sagt der Chef. Das Problem, so erzählt er weiter, beschäftige die gesamte Branche in der Region. Gerade bei der heranwachsenden Generation gebe es einige Probleme, denn wer schlecht rechnen kann oder sich auf Wochenendarbeit nicht einstellen kann, der habe in der Gastronomie schlechte Karten.

Auf die Frage, was das Geheimnis ist, so lange erfolgreich ein Wirtshaus samt Pension in der Oberlausitz betreiben zu können, winkt Heinz-Michael Anger mit einem Lächeln ab: „Es gibt kein Geheimnis. Man muss präsent sein, gutes Essen zu fairen Preisen bieten und gastfreundlich sein.“ Das, so sagt er, sei alles. Und die Krauschwitzer haben am Freitag dem Ehepaar gezeigt, dass sie gern zu ihnen kommen. „Ich hoffe, ihr macht noch 20 Jahre weiter“, sagt einer der vielen Gratulanten.

zur Startseite