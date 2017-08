20 Jahre deutsch-tschechische Einheit Der zweisprachige Bildungsgang am Pirnaer Schiller-Gymnasium feiert ein Jubiläum. Es ist ein ziemlich einzigartiges Projekt.

Am Sonntag wird zum 20. Mal eine deutsch-tschechische Klasse am Schiller-Gymnasium eröffnet. © Archivfoto/Daniel Spittel

Mit einem Fest feiert das Pirnaer Schiller-Gymnasium einen besonderen Jahrestag: Am 6. August wird zum 20. Mal eine deutsch-tschechische Klasse an der Bildungsstätte eröffnet. Zum Schuljahresbeginn 1996 wurden die ersten 15 deutschen Schüler in der fünften Klasse eingeschult, zwei Jahre später – in der siebten Klasse – kamen die tschechischen Schüler dazu, sodass 1998 die erste binationale und bilinguale Klasse starten konnte. Nach Aussage von Anne-Katrin Kühne, Mitglied der Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit, haben bislang 314 Schüler dieses weltweit einmalige Projekt erfolgreich abgeschlossen. Der Bildungsgang beinhaltet sowohl das sächsische Abitur als auch das tschechische Pendant. Für die Absolventen, so Kühne, öffnen sich viele Türen der Berufs- und Studienausbildung in ganz Europa und darüber hinaus. Studienabbrecher gebe es bei den Absolventen so gut wie keine.

Die Schüler weiterer Jahrgänge werden in den kommenden Jahren folgen, die neue siebte Klasse legt am Sonntag los. Die zweisprachigen Klassen sind sehr begehrt: Die Bewerbungslisten sind stets länger, als Schüler aufgenommen werden können.

Die Feier am 6. August dient auch dazu, dass sich die neuen Schüler, die nun sechs Jahre lang gemeinsam die Schulbank drücken werden, kennenlernen. Die tschechischen Schüler werden während dieser Zeit im schuleigenen Internat am Pirnaer Markt wohnen. Und die Gastgeber haben noch eine besondere Überraschung parat: Für die tschechischen Schüler gibt es Zuckertüten, was sonst im Nachbarland eher unbekannt ist. Ein Grillbüfett mit deutschen und tschechischen Spezialitäten rundet die Feier ab.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat die Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeier übernommen.

zur Startseite