20-Jähriger tot in Badesee gefunden

Etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst der Johanniter sowie Polizei und Wasserwacht suchten nach dem Mann.

Noch in der Nacht kam die Wasserwacht vom DRK Freital zum Badesee. Die Retter suchten per Sonar und Taucher nach dem Vermissten.

Auch Taucher konnten den Mann nicht finden.

Ein 20-jähriger Mann ist am Montagabend im Badesee Pirna-Birkwitz ertrunken. Gegen 21.40 Uhr wurden die Feuerwehren Pirna, Copitz und Graupa zum Kiessee beordert. Zwei junge Männer hatten andere See-Gäste um Hilfe gerufen, weil ihr Begleiter in dem See verschwunden war. Sie hatten ihn in Höhe einer Boje, rund 50 Meter vom Ufer entfernt, zuletzt gesehen.

Die Feuerwehr ließ sofort drei Schlauchboote zu Wasser und suchte den See sowie das Ufer ab. Ein Polizeihubschrauber kam ebenso zum Einsatz wie die Wasserwacht des DRK Freital mit Sonar und Tauchern. Kurz vor drei Uhr in der Nacht wurde die Suche zunächst erfolglos abgebrochen, der 20-Jährige aus Rumänien blieb verschollen. Die Polizei nahm Kleidung und Schuhe des Mannes mit. Taucher der DLRG setzten die Suche am Dienstag fort. Am Mittag fanden sie den Vermissten tot unter Wasser. Die Polizei prüft die Umstände. Im Einsatz waren rund 50 Personen von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG sowie Polizei und Wasserwacht. (szo)

