20-Jähriger in Weißwasser mit Marihuana erwischt Der Mann muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Bei der Kontrolle eines 20-Jährigen am Montagabend auf der Bahnhofsvorplatz in Weißwasser durch Beamte des Polizeireviers Weißwasser haben diese Marihuana entdeckt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Gegen den deutschen Staatsbürger wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Das aufgefundene Marihuana wurde sichergestellt. (szo)

