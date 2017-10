20 Grundschulen bekommen eigene Bibliothek Der Stadtrat stellt 200 000 Euro zur Verfügung. Die Kinder sollen mit der Sachliteratur arbeiten. Dabei helfen Anwohner aus dem Stadtteil.

Der zehnjährige Quentin freut sich über die vielen Bücher, die zur neuen Bibliothek in der Grundschule Dölzschen gehören. © René Meinig

Fünf Grundschulen in Dölzschen, Kaditz, der Johannstadt, Strehlen und in Schönfeld haben seit dieser Woche eine neue Bibliothek. Damit ist der erste Schritt für die neuen Schulbibliotheken in Dresden getan. Der Stadtrat hat im aktuellen Haushalt jeweils 100 000 Euro für 2017 und für 2018 zur Verfügung gestellt, damit die Schüler neue Literatur zum Lernen bekommen. In der ersten Förderstufe sind nun 20 Grundschulen ausgesucht worden. „Uns ist wichtig, bei den Grundschulen anzufangen“, sagt Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke).

Unterstützt werden vor allem Einrichtungen, von denen es sehr weit bis zur nächsten Stadtteilbibliothek ist. Diese Schulen bekommen bis Ende 2018 eine eigene Bibliothek. In der befindet sich zunächst ein Grundstock an 500 Büchern, die meisten davon mit Sachliteratur. Nach und nach kommen weitere Werke hinzu. Bei der Auswahl sollen dann auch die Lehrer mitentscheiden können.

Dabei handelt es sich um keine klassische Ausleihe. Konkurrenz zu den Stadtteilbibliotheken sind die Bücherräume in den Schulen nicht. „Die Kinder sollen hier recherchieren, blättern, gucken“, sagt Arend Flemming, Direktor der Städtischen Bibliotheken. Ein Lesesaal für die Kleinen – in Anlehnung an solche Säle in großen Bibliotheken. Das soll bei der Vorbereitung zu Referaten oder auch bei neuen Themen im Unterricht helfen. Bedingung für die Zusage in dem Programm ist ein Internetzugang. Damit können die Schüler auch auf den Katalog der jeweiligen Stadtteilbibliothek zurückgreifen. Bei der Betreuung in den neuen Bücherräumen brauchen die Initiatoren Hilfe. Bis zu fünf ehrenamtliche Helfer sind pro Schule notwendig. 30 dieser Freiwilligen haben sich schon gemeldet. Sie helfen bei der Literatursuche oder weisen auf einzelne Bücher hin.

In den kommenden Jahren soll das Projekt fortgesetzt werden. Dafür setzt sich Annekatrin Klepsch ein. Dann könnten auch andere der 86 Grundschulen oder auch die Oberschulen in der Stadt eine solche Bibliothek bekommen.

