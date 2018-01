20 Euro, bitte! Die Polizei bittet Falsch-Radler auf der Pirnaer Stadtbrücke verstärkt zur Kasse. Das hängt auch mit der Pestalozzi-Oberschule zusammen.

Stopp! Dieser Radfahrer trägt zwar vorbildlich einen Helm, fährt aber auf der Stadtbrücke auf der falschen Seite. 20 Euro Strafe fallen an. Die Polizei will jetzt verstärkt kontrollieren. © Marko Förster

Pirna. Freitagmorgen. Eine junge Frau fährt flott mit ihrem Rad auf der Stadtbrücke von der Copitzer Seite in Richtung Altstadt. Dabei nutzt sie jedoch nicht den vorgeschriebenen Radweg zwischen Fahrbahn und Schienen, sondern nimmt den kombinierten Fuß/Radweg auf der Seite stromaufwärts. Der ist jedoch den Radfahrern von der Altstadt in Richtung Copitz vorbehalten. An der Ecke Brückenstraße springt ihr eine uniformierte Polizeibeamtin mit Kelle entgegen. Ein teures Unterfangen: Die Radfahrerin muss 20 Euro Strafe zahlen. Insgesamt 13 Falschfahrer erwischte die Polizei am vergangenen Freitag zwischen 9 und 10.30 Uhr. Den Vorwurf des Abfettens will Polizeisprecherin Jana Ulbricht nicht gelten lassen. „Die Leitung der Pestalozzi-Oberschule in Copitz hat sich an uns gewandt und verstärkt um Kontrollen gebeten“, erklärt die Polizeisprecherin.



Die Schule hat gute Gründe. Da der Schulkomplex derzeit saniert wird, findet der Sportunterricht der Oberschüler interimsmäßig in der Turnhalle an der Siegfried-Rädel-Straße statt. Wenn größere Schülergruppen die Stadtbrücke zu Fuß überqueren, wird es auf dem Fuß/Radweg besonders eng, sodass radelnde Falschfahrer eine potenzielle Gefahr darstellen. Jana Ulbricht betont, dass weitere Kontrollen auf der Stadtbrücke vorgesehen sind.

Gefährlicher Bordstein





Allerdings haben auch die Radfahrer aus Copitz gute Gründe, den oberstromseitigen Fußweg in die falsche Richtung zu nutzen. Denn der für sie eigentlich vorgesehene und ausgeschilderte Radweg auf der anderen Straßenseite ist nicht ohne: Rechts die Bahnstrecke, links die Fahrbahn, dazwischen eingeklemmt der sehr schmale Radweg, der zur Schienenseite von einem Geländer und zur Fahrbahnseite von einer hohen Bordsteinkante begrenzt wird. Auch die Einbindung des Radweges von der Stadtbrücke in die Brückenstraße per Ampelanlage ist für Radfahrer umständlich.

Steffen Hoffmann von der Pirnaer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat schon oft auf dieses Problem hingewiesen und plädiert für eine Absenkung des Radweges auf Fahrbahnniveau, um ihn sicherer zu machen. Dazu sagt die Stadt aber Nein. „Bauliche Veränderungen sind nicht geplant“, so Stadtsprecher Thomas Gockel. Er weist darauf hin, dass die Radfahrer alternativ den kombinierten Fuß-Radweg an der westlichen Seite der Brücke hinter den Bahnschienen nutzen können, um von Copitz in die Altstadt zu gelangen: „Dieser Weg ist breiter und grenzt nicht an eine Fahrbahn.“

Allerdings gibt es bei dieser Alternative zurzeit einige Verwirrung. Bis dato war die Zufahrt des Weges an der Rampe zum Bahnhof Copitz als Fußgängerweg ausgeschildert, mit dem Hinweis: Radfahrer frei. Doch dieser Zusatz für die Radfahrer fehlt seit geraumer Zeit.

Der Stadtsprecher betont jedoch, dass sich an der Situation grundsätzlich nichts geändert habe. Weiterhin dürften Radfahrer diese Trasse in beide Richtungen benutzen. Das Zusatzschild soll in Kürze wieder unter dem Fußgängerzeichen befestigt werden, damit Klarheit herrscht.

