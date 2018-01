2. Oberschule öffnet Türen Mit einer ganz speziellen Rallye kann man das Kamenzer Schulhaus wieder genau erkunden.

Die Oberschule an der Saarstraße öffnet ihre Türen für Besucher. © Matthias Schumann

Kamenz. Am Donnerstag, dem 8. Februar, wird von 16 bis 18 Uhr in die 2. Oberschule Kamenz und in die Sporthalle an der Saarstraße zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Eine gute Gelegenheit, sich vor Ort über das pädagogische Konzept, die Förder- und Freizeitangebote sowie den besonderen Sportförderunterricht zu informieren. Außerdem gibt es aktuelle Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen zur Rekonstruktion der 2. Oberschule.

Bei der traditionellen Schulhausrallye haben die zukünftigen Schüler außerdem Gelegenheit, Stempel in den verschiedensten Fachunterrichtsräumen, bei Ganztagsangeboten, Projekten und Arbeitsgemeinschaften zu sammeln und damit auch die Möglichkeit, die 2. Oberschule Kamenz zu erkunden und kleine Preise zu gewinnen. Ein Informationsstand im Erdgeschoss ist auf die vielen Fragen vorbereitet. Auf dem Schulhof kann man an diesem Nachmittag übrigens parken. (SZ)

