2. Anlauf für Motorsport auf Eis Die Meißner Speedway-Fahrer planen trotz Sabotage im letzten Jahr ein Rennen im Waldbad.

Ronny Weis im Waldbad Oberau. © Archiv/Claudia Hübschmann

So der Wetterbericht hält, was er an frostigen Temperaturen für diese Woche verspricht, steigt am Wochenende ein heißes Rennsport-Event auf dem kalten Eis des Waldbads Oberau. Das haben jetzt die Eis-Drifters Meißen mitgeteilt. „Wenn die Temperaturen weiterhin im Minusbereich bleiben, hoffen wir, Euch neben der internationalen 500ccm-Klasse, die Kids vom MC Meißen sowie die 750ccm-Speedkarts zu präsentieren“, heißt es in einem Schreiben der Motorsportler. In den nächsten Tagen würden weitere Informationen veröffentlicht.

Auch im vergangenen Jahr hatten die Meißner Organisatoren ein Rennen auf Natureis geplant. Sabotage allerdings machte das Vorhaben zunichte. Unbekannte hatten in den Kurven der Rennstrecke für die Eisspeedway-Rennen zwei 40 mal 40 Zentimeter große Löcher in die Eisfläche gehackt. Außerdem wurden von den Flutlichtscheinwerfern zwei zerstört, zwei weitere gestohlen.

Das Natureisrennen wäre eine außerplanmäßige Ergänzung zum dieses Jahr in vier ostdeutschen Eis-Hallen ausgetragenen Protec Cup. (SZ/pa)

