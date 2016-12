2 222 Euro für guten Zweck Der Plätzchenverkauf und die Tombola der Spieler-Frauen in Weißwasser hatten so großen Erfolg, dass die Füchse jetzt zwei Projekte unterstützen.

Symbolbild: Die Frauen und Freundinnen der Spieler der Lausitzer Füchse hatten selbstgebackene Plätzchen verkauft. © anne hübschmann

Insgesamt 2 222 Euro sind bei der Weihnachtsaktion der Spielerfrauen am Sonntag in der Eisarena Weißwasser zusammengekommen. „Damit wurden alle Erwartungen übertroffen“, teilt Füchse-Sprecher Andreas Friebel mit. Die Frauen und Freundinnen der Spieler der Lausitzer Füchse hatten selbstgebackene Plätzchen verkauft und eine Tombola veranstaltet. Im vergangenen Jahr kamen so rund 1 000 Euro zusammen. In diesem Jahr hat sich die Summe also mehr als verdoppelt.

Weil die Spendenbereitschaft der Fans so groß war, haben sich die Lausitzer Füchse kurzfristig entschlossen, das Geld zu teilen. 1 111 Euro erhalten am Donnerstag die Werkstätten der Lebenshilfe in Weißwasser. Das zweite Projekt, das unterstützt werden soll, wird im neuen Jahr bekannt gegeben.

„Überwältigend war auch die Resonanz beim ersten Teddywerfen“, so Friebel. Rund 500 Kuscheltiere seien in die Eisarena der Lausitzer Füchse mitgebracht worden. Nachdem diese gereinigt sind, sollen sie an gemeinnützige Projekte übergeben werden. (SZ)

