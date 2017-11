199 Spieler reizen und stechen Die 31-jährige Sabine Hornung aus Chemnitzer war die jüngste von sechs Frauen, die am Sonnabend in Clennen beim Skatturnier antraten.

Sabine Hornung aus Chemnitz gehörte zu den wenigen Frauen beim Skatturnier in Clennen. © Dietmar Thomas

Sabine Hornung war schon ein bisschen unzufrieden. „Die Karte lief nicht so gut“, sagte die 31-jährige Chemnitzerin. Sie war die jüngste von sechs Frauen unter 199 Spielern, die am Sonnabend in Clennen beim Skatturnier antraten. Sabine Hornung reizt und sticht seit etwa zehn Jahren. „Wir haben im Freundeskreis Skat gespielt und so bin ich in den Verein gekommen.“ Ihr Verein, das sind die Binge Buben Geyer. Die Chemnitzerin spielt in der Regionalliga mit. Am Sonntag war sie schon wieder auf dem Weg zum nächsten Turnier

In Clennen hat es für sie nur fürs Mittelfeld gereicht: Platz 85 mit 1981 Punkten. Die beste Frau, Marianne Jung aus Colditz, kam auf 2447 Punkte. Damit lag sie allerdings immer noch weit hinter den besten Männern. Thomas Seidel, der Sieger des Tages, landete mit 3135 Punkten vor Manfred Kießling aus Hoyerswerda und Günther Holz aus Sitten. Letzterer schaffte mit seinem Team aber den ersten Platz bei den Mannschaften vor dem Team Kai Nowak aus Grimma und dem Team Bernd Korb aus Freiberg. (DA/jh)

zur Startseite