199 Biker knattern durch die Region Die 6. Oldtimer Rallye führt von Falkenhain über Roßwein und Waldheim nach Kriebstein. Es gibt eine wesentliche Neuerung.

Michael Fuhse organisierte schon fünfmal die Oldtimerrallye. Stets war die Burg Kriebstein Ausgangspunkt. Ab diesem Jahr ist das anders. © Archiv: Dietmar Thomas

Liebhaber von alten Maschinen und knatternden Motorengeräuschen kommen am Wochenende bei der sechsten Auflage der Oldtimer Rallye Kriebstein voll auf ihre Kosten. „Es handelt sich um die größte Oldtimerveranstaltung ihrer Art in ganz Deutschland“, so Organisator Michael Fuhse. 199 Motorräder und Gespanne werden sich auf eine gemeinsame Ausfahrt durch die Altkreise Döbeln und Mittweida begeben. Startpunkt ist am Sonnabend um 9 Uhr die Jugendherberge in Falkenhain. Zunächst führt die Tour über Altmittweida, Niederlichtenau, Langenstriegis, Mobendorf, Marbach, Roßwein, Otzdorf und Waldheim zur Burg Kriebstein. Dort kehren die Biker zur Mittagspause ein. Bislang hatten sie dort ihr Quartier aufgeschlagen, die Burg war Start und Ziel. Doch aus organisatorischen und Platzgründen sind die Ausrichter nach Falkenhain ausgewichen (DA berichtete).

Nach der Stärkung inmitten der historischen Burgmauern besichtigen sie das 90 Jahre alte Wasserkraftwerk der Talsperre. Anschließend setzen sie ihre Reise über Waldheim, Grünlichtenberg und Erlebach nach Falkenhain fort. Insgesamt 136 Kilometer werden die Oldtimerfans am Ende zurückgelegt haben. Die älteste Maschine im Teilnehmerfeld ist Baujahr 1886 die „jüngste“ 1942.

Bereits am Freitagabend gibt es ab 19 Uhr weitere Erläuterungen zum Benz Motorwagen Baujahr 1886. Dieser ist im Besitz von Jens Häschke. Anschließend treten die Dresdner Salon-Damen mit Musik der 20er- und 30er-Jahre auf.

