1962: Hamburger Sturmflut löschte in Zittau das Licht Die Ausläufer der Katastrophe waren auch in der Oberlausitz zu spüren. Schneeverwehungen und Stromausfälle forderten Feuerwehren und Energieversorgung.

So oder noch schlimmer sieht eine Straße aus, wenn sie durch Verwehungen unpassierbar wird. Auf der Obercunnersdorfer Straße in Kottmarsdorf ist das fast jeden Winter der Fall. Vor 55 Jahren dürfte sich hier ein ähnliches Bild geboten haben. © Bernd Dreßler

Als in der Nacht vom 16. zum 17. Februar 1962 der Orkan Vincinette an der deutschen Nordseeküste eine Sturmflut auslöste, die mit ihren verheerenden Folgen vor allem als Hamburger Sturmflut in die Geschichte einging, war das kein auf den Norden beschränktes Wetterereignis. Die Ausläufer dieses Unwetters waren auch in der Oberlausitz zu spüren. Der SZ-Wetterbericht hatte starke und böige Winde prophezeit, aber es kam schlimmer. Sogar Windstärke 11 wurde gemessen.

Über den Altkreis Zittau fegten Schneestürme, die meterhohe Verwehungen auftürmten. Bis zu zwei Meter Höhe erreichten sie auf der Straße Oybin–Jonsdorf, da waren Schneepflüge machtlos. In Hain kam ein eingeschneiter Pkw nur mithilfe der Feuerwehr frei. Autos blieben auch auf anderen Straßen im Schnee stecken, so bei Oberseifersdorf und Seifhennersdorf. Im Bereich des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Löbau wurden 3 000 Festmeter Holz vom Sturm gebrochen.

Besonders die Energieversorgung beeinträchtigte der Sturm schwer. So wurde das 10 Kilovolt-Zuführungskabel zwischen der Spinnerei und Weberei Ebersbach und dem Werk 1 der Buntweberei und Färberei Neugersdorf unterbrochen. Mit viel Einsatz konnte der Schaden bis zum Produktionsbeginn am Montagfrüh von Betriebsfeuerwehr, Elektrikern und technischem Personal behoben werden.

In den Netzen von Zittau und Umgebung kam es zu drei Großstörungen, die eine Abschaltung des gesamten Kreises zur Folge hatten. „Drahtbrüche, in die Leitungen gestürzte Bäume und Äste waren die häufigsten Störungsursachen“, berichtete die SZ. Insgesamt wurden im damaligen Kreis Zittau 195 Stromunterbrechungen registriert. Allein 25 Beeinträchtigungen wurden aus Niederoderwitz gemeldet. Radgendorf war die einzige Gemeinde des Altkreises Zittau, in der das Licht nicht ausging. Die Mitarbeiter der Energieversorgung „arbeiteten ohne Unterbrechungen, von den Störungsmeldungen von Ort zu Ort gejagt“, hieß es.

Wie Dokumenten aus dieser Zeit zu entnehmen ist, verlief die Schadensbeseitigung nicht immer konfliktlos. Von ungeduldigen Anwohnern ist die Rede, die bereits kurze Zeit nach ihrem Anruf, dass sie daheim im Finstern sitzen, aufbegehrten: „Wenn wir nicht bald wieder Strom bekommen, wenden wir uns weiter, und dann werdet ihr schon sehen.“ Bei einem Drahtbruch in Oberseifersdorf musste ein Meister der Energieversorgung über eine Stunde mit staatlichen Institutionen und volkseigenen Betrieben telefonieren, um ein zusätzliches Fahrzeug für die Schadensbehebung zu bekommen.

Der Umgang mit dem Unwetter wurde auch agitatorisch bewertet. Mit Blick auf die Hamburger Sturmflut und ihre Opfer war in der in Görlitz erscheinenden Kreiszeitung „Landskron-Echo“ am 23. Februar 1962 zu lesen: „Gerade bei den letzten Ereignissen unterscheidet sich sichtbar die Arbeit der staatlichen Organe bei Katastrophen. Es ist einfach nicht denkbar, daß bei uns Menschen aus dem Unglück anderer Kapital schlagen.“

