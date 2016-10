196 000 Euro fürs Gewerbegebiet

Dieses Jahr will die Stadt Dippoldiswalde noch rund 196 000 Euro für die ersten Schritte zur Erweiterung des Gewerbegebiets in Reinholdshain ausgeben. Das ist so im Haushaltsplan vorgesehen, der momentan zur Genehmigung im Landratsamt liegt. Da zum Jahresende keine großen Bauvorhaben mehr starten können, handelt es sich in erster Linie um Vorbereitungen wie die Vermessung und den Kauf von Grundstücken. Die entscheidenden Arbeiten sind dann für die kommenden Jahre eingeplant. 2017 sind in der Finanzplanung 2,6 Millionen Euro für die Erschließung des Geländes vorgesehen. Dazu gehören der Bau des Regenrückhaltebeckens, die Verlegung der gesamten Medienleitungen und der Bau von Straßen und Beleuchtung. Dippoldiswalde erhält dafür eine siebzigprozentige Förderung und rechnet 2017 mit 2,3 Millionen Euro Einnahmen aus Fördergeldern für das Vorhaben.

Diese Arbeiten werden sich aber noch weiter hinziehen. Auch in den Jahren 2018 und 2019 hat die Stadt Millionenbeträge eingeplant für den Ausbau des Gewerbegebiets. (SZ/fh)

