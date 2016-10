191 Asylbewerber leben in Dippoldiswalde Die meisten von ihnen leben in der Zentralunterkunft in Schmiedeberg. Nur wenige von ihnen haben eine Aufenthaltserlaubnis.

Die meisten Asylbewerber im Dippser Stadtgebiet leben im Heim in Schmiedeberg. © Frank Baldauf

Der Dippser Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) informierte die Stadträte zur jüngsten Sitzung über die Entwicklungen bei den Flüchtlingen. Demnach lebten per 28. September 191 Asylbewerber im Stadtgebiet. Die meisten davon – genau 150 an der Zahl – sind in der zentralen Unterkunft in Schmiedeberg untergebracht. Von den insgesamt 191 Asylbewerbern haben Peter zufolge inzwischen 19 eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Bei 107 Flüchtlingen wurde der Antrag abgelehnt, sie haben eine Duldung. Für 65 von ihnen läuft das Verfahren und muss erst noch über ihren Status entschieden werden. (SZ/ks)

