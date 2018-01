19 000 Euro Schaden nach Lasterunglück Die Straße zwischen Ehrenberg und Kriebethal konnte erst in der Nacht wieder frei gegeben werden.

Zur Begrung des in den Graben gekippten Lasters musste die Straße voll gesperrt werden. © Dietmar Thomas

Kriebstein/Kriebethal. Erst nach 23 Uhr konnte die Ortsverbindungsstraße zwischen Ehrenberg und Kriebethal am Donnerstagabend wieder frei gegeben werden. So lange hat sich die Bergung des verunglückten Lasters hingezogen. Das sagte Ingo Geißler, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Kriebethal, am Freitag auf DA-Nachfrage. Die Zugmaschine samt Anhänger war gegen 14.30 Uhr von der Straße abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. „Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Ehrenberg kam der Anhänger des Lkw Mercedes-Benz in einer Rechtskurve auf das Bankett, wodurch das Gespann umkippte“, schilderte Polizeisprecher Andrzej Rydzik den Unfallhergang. Er bestätigte, dass der 34-jährige Fahrer unverletzt blieb. Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 19 000 Euro entstanden.

Kamerad Geißler lobte die Arbeit des Bergungsunternehmens: „Es arbeitet mit Ruhe und Bedacht. Das Aufrichten an sich dauert vielleicht zwei Minuten. Aber die ganzen Vorbereitungen dauern eben ihre Zeit.“ Für ihn und seine Kollegen sei der Einsatz – inklusive Putzen der Gerätschaften und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft – gegen 23.30 Uhr beendet gewesen.

Links zum Thema Umgestürzter Laster sorgt für stundenlange Straßensperrung

An der Unglücksstelle stand am Freitag bis zum Nachmittag eine Ampel. „Im Bankettbereich und im Straßengraben wurde ein Bodenaustausch durchgeführt, da durch den Unfall Kraftstoffe ausliefen. Am Fahrbahnbelag gibt es keine Schädigung“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge. (DA/sol)

zur Startseite