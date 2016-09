190 Kilometer durch das Stadtbad Die Roßweiner beteiligten sich an einer Aktion für einen guten Zweck. Dabei machen sie auf ein Problem aufmerksam.

Werner Merkel, Margit Zaspel, Herbert Langer und Dietmar Franz (von links) ziehen für die Aktion „Schwimmen für Nichtschwimmer“ im Roßweiner Stadtbad zahlreiche Bahnen. © Dietmar Thomas

Das kleine Schwimmbad in Roßwein ist rappelvoll. Auf den drei Bahnen wird geschwommen, was das Zeug hält und jede einzelne Bahn wird gezählt. Hintergrund ist eine Aktion für einen guten Zweck. Das international bekannte Unternehmen Disney hat gemeinsam mit den Sponsoren Rewe und Allianz zum „Aktionstag Deutschland schwimmt“ aufgerufen. Schwimmbäder konnten sich eigenständig anmelden, um teilzunehmen.

Der Deal: Wenn insgesamt bundesweit einmal quer durch Deutschland, also 876 Kilometer geschwommen werden, dann spenden die Sponsoren 50 000 Euro an die Vereine „Die Arche“ und „...für Kinder“. Werden 3 621 Kilometer geschwommen – dann wäre Deutschland einmal umrundet – stellen die Unternehmen sogar 200 000 Euro zur Verfügung.

Das Geld soll dafür eingesetzt werden, Kinder zu unterstützen, deren Eltern sich keinen Schwimmunterricht leisten können. „In Großstädten sind bis zu fünfzig Prozent der Bevölkerung Nichtschwimmer“, sagt Liane Patzelt, Cheftrainerin vom Schwimmverein Roßwein. In der Kleinstadt selbst werde aber in allen Kindergärten das Schwimmen erlernt.

Eine Bahn im Stadtbad Roßwein ist 12,5 Meter lang – für einen Kilometer müssen also 80 Bahnen geschwommen werden. Die drei Bahnen wurden zu diesem Zweck in drei verschiedene Schwimmergruppen aufgeteilt. Die erste Bahn für Schnellschwimmer, die in kurzer Zeit viele Bahnen schwimmen, die zweite Bahn für Ausdauerschwimmer, die auf besonders viele Kilometer aus sind und schließlich eine dritte Bahn für Freizeitschwimmer, Eltern und Kinder.

Eine Aufteilung, die Sinn macht und für großen Erfolg sorgt. Am Ende nämlich zählt allein das Stadtbad Roßwein 171 Frauen, Männer und Kinder, die gemeinsam 190 Kilometer in den Schultern haben. Im Durchschnitt ist also jeder Roßweiner Teilnehmer mehr als einen Kilometer geschwommen. Dabei sei die Tatsache aber nicht außer Acht gelassen, dass manch ein Leistungssportler allein über zehn Kilometer zurückgelegt hat.

„Ich freue mich ganz besonders über unsere ehemaligen Leistungsschwimmer, die heute gekommen sind.“, sagt Liane Patzelt. 190 Kilometer für die Großstädte. Sollten alle Teilnehmer der Aktion so eifrig wie Roßwein gewesen sein, dürfte die Aktion problemlos gelungen sein. Bis zum Redaktionsschluss war aber noch nicht bekannt, wie viele Kilometer in den deutschen Bädern insgesamt zurückgelegt wurden.

