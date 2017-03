19 Millionen Euro für Schulen Für vier Gebäude kann nun geplant werden, bei denen es bisher schlecht aussah. In einem Fall ist es besonders dringend.

Lange mussten vier Schulen auf ihre Sporthallen warten. Nun hat Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) das Geld dafür aufgetrieben. © Symbolbild: Robert Michael

Lange mussten diese vier Schulen auf ihre Sporthallen warten. Nun hat Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) das Geld dafür aufgetrieben. Denn in mehreren Fällen war die Planung abgebrochen worden, weil die Finanzierung nicht gesichert war. Durch Umschichtungen und zusätzliche Fördermittel können nun die konkreten Planungen fortgesetzt werden.

Konkret geht es um die 47. Grundschule an der Mockritzer Straße 19, die 10. Grundschule an der Struvestraße 11, die 95. Grundschule an der Donathstraße 10 und die 30. Oberschule am Unteren Kreuzweg 4. Die größte Baustelle wird die 47. Grundschule. Sie erhält einen Erweiterungsbau, damit dort drei Klassen pro Jahrgang lernen können. Zusätzlich ist ein Ersatzneubau der Einfeldsporthalle vorgesehen. Es ist mit gut 7,5 Millionen Euro das teuerste Projekt. Eigentlich sollte es dort, wegen des fehlenden Geldes, erst 2019 losgehen. „Eine zeitnahe Umsetzung ist dringend erforderlich, da für den Hortbetrieb nur eine befristete Betriebserlaubnis vorliegt“, schreibt Vorjohann in der Vorlage. Deshalb soll der Bau im Dezember dieses Jahres beginnen und 2019 fertig sein.

Mehr als 5,7 Millionen Euro sollen am Unteren Kreuzweg verbaut werden. Die 30. Oberschule erhält eine neue Zweifeldsporthalle, deren Errichtung ebenfalls in diesem Dezember beginnen soll. Wenn die Halle fertig ist, wird die alte Halle abgerissen – das soll im Mai 2019 so weit sein. Die Gestaltung der Freianlagen zieht sich planmäßig noch bis Ende Oktober 2019.

Beim Hochwasser 2013 wurde die Einfeldsporthalle der 95. Grundschule an der Donathstraße stark beschädigt. Sie wurde nur provisorisch instand gesetzt. Nun sollen die Schüler einen Neubau erhalten. Bereits im Juni dieses Jahres soll mit dem rund 3,1 Millionen Euro teuren Bau begonnen werden. Auch hier waren die Planungen abgebrochen worden, weil Geld fehlte.

Gut 2,7 Millionen Euro kostet die neue Einfeldsporthalle für die 10. Grundschule an der Struvestraße. Auch dieses Geld hatte zunächst gefehlt und die Planungen waren Ende vergangenen Jahres abgebrochen worden. Nun soll die Halle ab Juni dieses Jahres errichtet werden. Im August 2018 können dann die Schüler in der neuen Halle Sport treiben, ist der Plan.

Wo es ging, hat Vorjohann die Kosten reduziert. Nun müssen die Stadträte darüber beraten, ob das 19-Millionen-Euro-Paket bewilligt wird. Dann kann es losgehen.

