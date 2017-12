19 Millionen Euro für den Muskauer Geopark Abschlusskonferenz in Weißwasser stellt erste Ergebnisse für den Masterplan vor. Bis 2028 soll er umgesetzt sein.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (v.l.), Leknicas Bürgermeister Piotr Kulinak, Geopark-Chefin Nancy Sauer, Fördervereinsvorsitzer Manfred Kupetz und Wolfram Heidenfelder vom Büro Geomontan Freiberg stehen den Gästen Rede und Antwort. © J. Rehle

Der Geopark Muskauer Faltenbogen ist ein einzigartiges Geotop. 2015 hat das von der Eiszeit geformte Gebiet, was sich heute über Sachsen, Brandenburg und Polen erstreckt, den Unesco-Titel erhalten. Damit dieser auch Bestand hat, müssen die Akteure vor Ort mehrere vorgegebene Ziele erfüllen. Neben 50 Einzelprojekten, die von 2018 bis 2028 für etwa 19 Millionen Euro umgesetzt werden sollen, ist das dringendste davon: „Bis spätestens im Frühjahr 2019 müssen wir eine länderübergreifende Betreiberstruktur aufgebaut haben“, erklärt Manfred Kupetz, Vorsitzender des Fördervereins für den Geopark. Für diese bestehe gegenwärtig das Problem, dass es in Deutschland und Polen unterschiedliche juristische Voraussetzung, für die Gründung gibt. „In Polen wird mit wenig Geld etwas geschaffen“, fasst es Kupetz zusammen, „und in Deutschland wird mit viel Geld darüber nachgedacht, wer haftet wann für ein mögliches Problem.“

Darüber hinaus hatte das Team der Geschäftsstelle des Geoparks in Döbern gemeinsam mit der Stadt Weißwasser und der Gemeinde Leknica zu mehreren Workshops und Veranstaltungen in den vergangenen Monaten geladen. Die Beteiligung der Bürger an den Fachgremien soll in einen Masterplan für die kommenden zehn Jahre münden. Ein erstes „Fazit“, wie Weißwassers OB Torsten Pötzsch (Klartext) am Freitagvormittag in der Stadtbibliothek erklärt, ist nun gezogen. Leknicas Bürgermeister Piotr Kulinak ist begeistert davon, dass sich so viele Bürger und Geoparkführer in die Erstellung des Planes mit seinen bislang etwa 50 Projekten eingebracht haben. „Wir haben noch bis Ende Januar 2018 Zeit, den Plan fertig zu schreiben“, sagt Geopark-Geschäftsführerin Nancy Sauer.

Mittelfristig steht jedoch zunächst an, den Unesco-Titel zu behalten. Bereits im Herbst 2018 kommen Vertreter der deutschen Unesco-Kommission in die Lausitz, um die Fortschritte zu begutachten. Im Frühjahr 2019, so Manfred Kupetz, kommt dann eine internationale Unesco-Delegation. 2020 soll dann feststehen, ob der Unesco-Titel bestehen bleibt. Bis 2019, so schätzt der Fördervereinsvorsitzende, sei die Frage nach länderübergreifenden Betreiberstrukturen sicher geklärt. „Und es wird dann bereits auch erste Besucherzentren für den Geopark geben“, sagt Manfred Kupetz vom Förderverein. Geplant ist, dass es insgesamt drei Zentren geben wird: in Klein Kölzig auf Brandenburgischer Seite beim Verein Kleine Ziegeleibahn. Dort wird im kommenden Jahr für etwa 800 000 Euro das erste Infozentrum entstehen. Den polnischen Anlaufpunkt für Besucher des Geoparks wird es in Leknica in der ehemaligen Tischlerei geben.

Das größte Besucherzentrum soll in Bad Muskau im Kavaliershaus entstehen. Bereits in diesem Jahr hatte der Rat der Stiftung Fürst Pückler in Bad Muskau über das Vorhaben informiert – war doch über mehrere Jahre nicht klar, was aus dem Gebäude in der Nähe des Neuen Schlosses Bad Muskau werden solle. „Es liegt nicht in unserer Hand, sondern bei der Staatsregierung, wie und ob das Vorhaben umgesetzt wird“, erklärt Manfred Kupetz. Parkdirektor Cord Panning hatte in diesem Jahr die Idee vorgestellt, in dem möglichen Besucherzentrum eine Ausstellung einzurichten, die von der Eiszeit, die den Faltenbogen an der Neiße formte, bis hin zu Fürst Pückler, der die Moräne in eine Kultur- und Parklandschaft umformte, reicht. Das Jahr 2018 wird also in dieser Hinsicht spannend.

zur Startseite