19-Jähriger randaliert auf Bahnhof

Auto kracht in Leitplanke Pulsnitz/Ohorn. In der Nacht zum Freitag hat der Fahrer eines VW Polo auf der A 4 einen Unfall gebaut. Der 31-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Görlitz unterwegs. Zwischen Pulsnitz und Ohorn kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Der aus Lettland stammende Fahrer blieb unverletzt. Sein Pkw musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Der verursachte Schaden wird mit insgesamt etwa 6000 Euro beziffert.

Beleidigung im Amt Kamenz. Am Donnerstagnachmittag soll ein 20 Jahre alter Tunesier einen Mitarbeiter des Landratsamtes an der Macherstraße in Kamenz geschlagen und beleidigt haben. Der 27-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Radfahrer verletzt Liegau-Augustusbad. Ein Radfahrer verunglückte am Donnerstagmorgen in Liegau-Augustusbad. Der 17-Jährige war auf der Wachauer Straße unterwegs. Auf der Gefällestrecke kam er ins Rutschen und stürzte gegen einen geparkten Pkw. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Beim Pkw wurde die Heckscheibe durch den Aufprall beschädigt.

Fußgängerin angefahren Radeberg. Ein Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Radeberg ereignet. Ein 19-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah der junge Mann offenbar eine 16-Jährige, die hier auf dem Fußweg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Jugendliche leichte Verletzungen zuzog. Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.