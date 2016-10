19-Jähriger knallt in den Gegenverkehr Der Ford-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die B 156 war für zwei Stunden voll gesperrt.

Symbolfoto © dpa

Lohsa. Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der B 156 zwischen Bautzen und Uhyst in Höhe des Abzweigs nach Klix ereignet. Das meldet Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. Aus gegenwärtig noch ungeklärter Ursache geriet der 19-jährige Fahrer eines Ford Focus in den Gegenverkehr und stieß dort fast frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Lastzug (Fahrer 38) zusammen. Der Ford wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert.

Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten jungen Mann aus dem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Die B 156 war für reichlich zwei Stunden vollständig gesperrt. Ab etwa 15.30 Uhr konnte der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Arbeiten am Unfallort dauern gegenwärtig noch an.

zur Startseite