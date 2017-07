19-Jähriger in Wehlen vermisst Tom T. wollte am Montag früh mit Kollegen auf Arbeit fahren. Am vereinbarten Treffpunkt kam er aber nicht an.

Tom T. wird vermisst. Hat ihn jemand gesehen? © Foto: Polizei

Die Polizei sucht den vermissten Tom T. aus Wehlen.

Der 19-Jährige hatte am zeitigen Montagmorgen die elterliche Wohnung verlassen, um sich mit Kollegen zur Fahrt auf Arbeit zu treffen. Am Treffpunkt kam er jedoch nicht an.

Angehörige und die Polizei prüften seitdem mögliche Orte, an denen er sein könnte. Im Zuge der Suchmaßnahmen kamen am Freitag ein Personensuchhund sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Der 19-Jährige konnte dennoch nicht gefunden werden. Ein Grund für sein Verschwinden ist nicht bekannt.

Tom ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde Haare. Vermutlich trägt er weinrote Turnschuhe und ein weinrotes Basecap mit grauer Blende.

Die Polizei fragt: Wer hat Tom seit Montagmorgen gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. (szo)

