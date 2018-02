19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ford kam von Straße ab – Fahrerin schwer verletzt

Bad Schandau. Eine junge Frau musste nach einem Autounfall in Bad Schandau schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die 19-Jährige war am Dienstagmorgen auf der Sebnitzer Straße aus Richtung Altendorf kommend nach Bad Schandau unterwegs. In einer Linkskurve kam sie ins Schleudern. Der Ford überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Am Ford entstand Totalschaden. (SZ)