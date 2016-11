19 Illegale aufgegriffen Eine große Personengruppe war am frühen Morgen in Richtung Geising unterwegs. Die Bundespolizei geht davon aus, dass sie über Tschechien eingeschleust wurde.

Am Donnerstag haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel 19 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen. Am frühen Morgen kurz nach 6 Uhr war ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen, dass mehrere Personen zu Fuß nach Geising unterwegs seien. Kurz darauf stellten Einsatzkräfte aus Altenberg die Personengruppe von Männern und Frauen, zum Teil in Decken gehüllt, fest. Allesamt verfügten nicht über gültige Einreisedokumente. Offenbar waren alle Personen eingeschleust worden. Bei ihnen handelt es sich um 17 bis 58 Jahre alte Personen aus dem Sudan, Somalia, Pakistan, Irak und Syrien. Die 13 Männer und sechs Frauen wurden offensichtlich in den Nachtstunden durch ein oder mehrere Schleuser aus Tschechien kommend in Grenznähe abgesetzt und dann sich selbst überlassen. Die Gruppe wurde zur ersten Betreuung und Versorgung in die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen das vermutete Schleusernetzwerk dauern an. (szo)

