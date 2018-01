182 Menschen haben Vögel gezählt Zur Wintervogelzählung im Landkreis wurden mehr Tiere gesichtet als vergangenes Jahr. Der Feldsperling war oft dabei.

792 Sichtungen gibt es zur Blaumeise. © Patrick Pleul/dpa

Landkreis. Im Landkreis Görlitz haben sich am Wochenende über 180 Menschen an der Wintervogelzählung beteiligt und in 162 Gärten rund 6400 Vögel registriert. Die vorläufigen Ergebnisse der Zählung sind auf der Internetseite des Naturschutzbundes (Nabu) einsehbar. Endgültig sind die Zahlen noch nicht, die Teilnehmer können ihre Daten noch einreichen. Nach den vorläufigen Ergebnissen landet der Feldsperling im Landkreis auf dem ersten Platz. 847-mal ist die Art in den Gärten und Parks gesichtet worden. Ebenfalls häufig entdeckt wurde die Blaumeise mit 792 Sichtungen. 721-mal wurde der Haussperling gezählt.

In einem ersten Resümee freut sich der Nabu über eine Steigerung des Vogelbestands in den Gärten im Vergleich zum Vorjahr. Im Winter 2017 waren die Zahlen verhältnismäßig niedrig ausgefallen: „Nachdem im Vorwinter die Zahlen um 15 Prozent abgenommen hatten, ist mehr oder minder wieder der Normalstand erreicht“, schreibt der Nabu auf seiner Internetseite. Deutschlandweit liegt derzeit der Hausperling mit 270000 Sichtungen ganz vorne.

Auch Markus Ritz von der Fachgruppe Ornithologie Görlitz spricht von einer Normalisierung des Bestandes im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig seien die vermehrten Sichtungen von Waldvögeln. Dass es davon automatisch mehr gibt, muss das aber nicht heißen. Vielmehr geht Ritz davon aus, dass die Waldbäume gerade kein Mastjahr haben, die Vögel sich deshalb auch außerhalb der Wälder Futter suchen müssen und deshalb stärker auch in den Gärten zu sehen sind.

An den ersten Ergebnissen der Vogelzählung lasse sich auch der bisher milde Winter ablesen – an den sogenannten Strichvögeln, erklärt Ritz. Das sind Arten, die im Winter eigentlich wegziehen, bei entsprechend hohen Temperaturen aber bleiben und versuchen, an ihrem Standort zu überwintern. Typisch dafür seien der Stieglitz oder auch der Star. Im Landkreis Görlitz ist der Stieglitz bei der Momentaufnahme am Wochenende 82-mal gesichtet worden, der Star kommt auf drei Sichtungen.

