181 Stellen bei der Stadtverwaltung

Die Personalkosten machen bei den Ausgaben der Stadt Dippoldiswalde im laufenden Jahr rund ein Drittel aus. Laut dem aktuellen Haushaltsplan gibt die Stadt Dippoldiswalde 8,6 Millionen Euro für die Mitarbeiter aus. Das ist eine Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr um eine halbe Million Euro. Udo Krauße, der für die Finanzen der Stadt verantwortlich ist, geht auch für die kommenden Jahre von einer weiteren Steigerung der Personalkosten aus.

Insgesamt hat die Stadtverwaltung 181 Stellen in ihrem Plan, davon sind viele in Teilzeit besetzt, manche derzeit auch gar nicht. Auf die Kernverwaltung entfallen dabei 53 Stellen.

Die größte Gruppe der Beschäftigten der Stadt machen die Mitarbeiterinnen in den Kindereinrichtungen aus. Auf sie entfallen 82 Arbeitsstellen. Die größten Einrichtungen in Verantwortung der Stadt sind dabei die Kitas in Seifersdorf und in Schmiedeberg. In der Kernverwaltung sind außerdem zwei Mitarbeiterinnen mit der Organisation und Abrechnung der Kinderbetreuung befasst.

Zahlenmäßig ins Gewicht fällt auch der städtische Bauhof mit 22 Planstellen. Der Großteil der Mitarbeiter hier ist aber in niedrigeren Entgeltgruppen eingestuft als andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Zwei Mitarbeiter der Stadt sind Beamte, Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) und sein Beigeordneter Peter Antoniewski. Außerdem sind alle 16 Ortsvorsteher im Stadtgebiet Dippoldiswalde als Ehrenbeamte eingestuft. Das ist ein schöner Titel, der aber kein Beamtengehalt mit sich bringt, sondern nur eine Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

