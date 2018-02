180 neue Studenten verjüngen Meißen Der Freistaat baut die Hochschule der Verwaltung aus. Besonders für Cölln eröffnet sich eine große Chance.

Ein Bild, wie es Meißner Kommunalpolitiker nur zu gern sehen würden: Junge Studenten füllen den Hörsaal. Ein Ausbau der Verwaltungs-Hochschule im rechtselbischen Stadtteil Cölln rückt mit der neuen Ausbildungsoffensive der Staatsregierung in greifbare Nähe. © dpa

Meißen. Kräne könnten schon bald über Meißen kreisen – als Folge einer am Dienstag von Sachsens Staatsregierung in Dresden beschlossenen Ausbildungsoffensive. Wie es einer Pressemitteilung heißt, wird der Freistaat in einem ersten Schritt nächstes Jahr an der Verwaltungs-Hochschule im Stadtteil Cölln rund 180 Studenten neu aufnehmen. Insgesamt sollen sachsenweit 550 Anwärter für den öffentlichen Dienst und Auszubildende neu eingestellt werden. Das sind mehr als zweieinhalb mal so viele junge Leute wie in diesem Jahr.

„Für einen leistungsfähigen Staat ist das Personal unabdingbar“, sagt der Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt um die besten Fachkräfte sei jetzt schon spürbar. Deshalb investiere das Land künftig viel stärker in den eigenen Nachwuchs als bisher.

Das ist auch dringend nötig. Der Öffentliche Dienst in Sachsen steht vor einem erheblichen Generationenwechsel. Bis 2030 wird mehr als die Hälfte der Beschäftigten ausscheiden. Sachsens Behörden sind dramatisch überaltert. Zwei wesentliche Gründe sind dafür verantwortlich. Zum einen erreichen in den nächsten Jahren nach und nach jene Generationen das Pensionsalter, die mit einem großen Schub nach der Wende neu eingestellt wurden. Zum anderen hat Sachsen nie kontinuierlich Nachwuchs ausgebildet. Das geschah immer in Wellen. Mit der Ausbildungsoffensive trage der Freistaat nicht nur dem Generationenwechsel Rechnung, sondern folgt auch der fortschreitenden Digitalisierung und den Ansprüchen der Bürger an eine moderne Behördenarbeit.

Um Platz für mehr Studenten und Auszubildende zu schaffen, sollen die Hochschule in Cölln sowie weitere Ausbildungszentren andernorts „erheblich ausgebaut und modernisiert sowie das Lehrpersonal vor Ort verstärkt werden“, heißt es weiter aus Dresden. Die Grundlagen dazu werden mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 geschaffen. „Wir wollen junge Menschen begeistern, als Mitarbeiter einer Umweltbehörde, eines Gerichts oder auch beim Finanzamt zu arbeiten“, so Staatsminister Schenke. Deshalb erhielten gute Absolventen nach seinen Angaben eine Übernahmegarantie.

Pläne in der Schublade

Die Aussagen zu Ausbauplänen und neuem Personal dürften Musik in den Ohren von Hochschulrektor Professor Frank Nolden sein. Seit Jahren dringt er darauf, den schon länger absehbaren Nachwuchs-Engpass anzugehen, um nicht wie bei den Lehrern in ein nächstes Desaster zu steuern. Fehlen gut ausgebildete Mitarbeiter für Rathäuser, Landratsämter und den Regierungsapparat, könne das schnell schlimme Folgen haben. Wenn Fördermittelanträge aus Personalmangel liegenbleiben, fließt kein Geld. Werden Fristen nicht eingehalten oder gehen falsche Bescheide an die Bürger hinaus, drohen Klagen. Vielfältige weitere Beispiele lassen sich finden.

Die Pläne für mehr Studienplätze auf dem Campus im rechtselbischen Stadtteil Cölln liegen schon seit geraumer Zeit in der Schublade. Ein Grundstück für einen Erweiterungsbau mit Hörsälen, Seminarräumen etc. ist vorhanden. Allerdings benötigt ein so großes Projekt mehrere Jahre Vorlauf. Die Leistungen für öffentliche Gebäude sind auszuschreiben. Angesichts des Booms auf dem Bau dürfte es zudem schwierig sein, Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Neue Dozenten gibt es in dieser Richtung ebenfalls nicht wie Sand am Meer. Zu guter Letzt würde auch das Wohnheim in Bohnitzsch an seine Grenzen kommen. Neue Studentenunterkünfte müssten gefunden oder gebaut werden. Hier könnte sich eine Chance für den oft geringer beachteten rechtselbischen Stadtteil ergeben.

Oppositionspolitiker Valentin Lippmann (Bündnisgrüne), welcher eine solche Ausbildungsoffensive seit Jahren im Landtag anmahnt, nennt die Aufstockung für die Meißner Hochschule „sehr üppig und einen ersten richtigen Schritt.“ Es werde jetzt darauf ankommen, die notwendigen Maßnahmen zügig umzusetzen, um die Kapazität schnellstmöglich zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ärgere ihn die zurückliegende lange Wartezeit.

