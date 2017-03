180 Kilometer mit Blaulicht unterwegs Feuerwehren, Johanniter und THW üben gemeinsam für den Katastrophenfall. Ein Malheur lässt sich nicht vermeiden.

21 Fahrzeuge, 57 Teilnehmer, 180 Kilometer Streckenlänge – das sind die Zahlen der diesjährigen Kraftfahrausbildung des Technischen Hilfswerks (THW) Döbeln zusammen mit dem THW Zwickau, den Feuerwehren aus Döbeln, Gleisberg und Ostrau sowie der Johanniter Unfallhilfe aus Leisnig. Das erklärte der THW-Ortsbeauftragte für Döbeln, Christian Winkler, am Montag.

Die Übung hatte am Sonnabend für viel Aufsehen in der Region Döbeln gesorgt. Laut der Feuerwehr Ostrau war es für die Kameraden der erste Katastrophenschutzdienst des Löschzuges Wasserversorgung in diesem Jahr. Die Kolonnenfahrt habe „unter realen Bedingungen über Landstraßen, Bundesstraßen, Autobahnen sowie durch einige Städte und Dörfer mit Engstellen“ geführt, schreiben die Kameraden auf ihrer Internetseite. Martin Wagner von der schnellen Eingreiftruppe Leisnig der Johanniter ergänzte: „Die Strecke bot verschiedenste Straßenformen und forderte den Teilnehmern höchste Wachsamkeit und all ihre Fahrkünste ab, auch weil die Ausbildungsmaßnahme mit Blaulicht und Sondersignal durchgeführt wurde.“

Christian Winkler vom THW sprach von einer besonderen Herausforderung: Es galt, die richtige Marschgeschwindigkeit zu finden, um bei richtigem Abstand die Kolonne nicht auseinander zu reißen. Dieses Jahr wurde auch erstmalig mit dem neuen Digitalfunk gearbeitet, so Winkler. „Hier zeigte sich die gute Ausbildung der Einheiten , die sich in der guten Funkdisziplin widerspiegelte“, ergänzte er.

Bei der schnellen Eingreifgruppe, Teil des Katastrophenschutzes, gab es unterwegs ein Malheur: „Leider mussten wir selbst recht frühzeitig einen technischen Defekt an unseren Einsatzmitteln verzeichnen und konnten die Fahrt statt anfangs mit elf Helfern und fünf Einsatzmitteln nur mit vier Einsatzmitteln und acht Helfern zu Ende bringen“, berichtete Martin Wagner. (DA/sol)

