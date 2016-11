180 Kilo Fleisch gestohlen

Wohnmobil mit 60 Autorädern gestoppt Bautzen. Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen hat am Montagabend auf der A 4 bei Bautzen einen Kleintransporter und 60 Autoräder sichergestellt. Der Wert des mutmaßlichen Diebesgutes liegt bei mehr als 30000 Euro. Die Fahnder hatten zunächst an der Anschlussstelle Bautzen-Ost einen in Polen zugelassenen Renault Master kontrolliert. Der 3,5-Tonner war von polnischen Behörden zur Sicherstellung ausgeschrieben. Nur wenige Minuten später kontrollierte eine zweite Streife am Parkplatz Löbauer Wasser ein in Litauen zugelassenes Wohnmobil. Im Inneren entdeckten die Polizisten 60 teils neuwertige Autoreifen samt zugehörenden Felgen. Die beiden 33 und 42 Jahre alten Insassen aus Litauen konnten die Herkunft der Räder nicht glaubhaft erklären. Daher stellten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

E-Bike gestohlen Steinigtwolmsdorf. Zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen stahlen Unbekannte in Steinigtwolmsdorf ein E-Bike. Das elektro-unterstützte Fahrrad stand in einem Schuppen an der Grenzstraße. Diesen brachen die Täter auf und verschwanden unbemerkt mit dem Pedelec. Der Neupreis des Rades betrug einst rund 1700 Euro

Ohne Licht gefahren und in Unfall verwickelt Kamenz. In Kamenz sind am späten Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die Kollision geschah an der unübersichtlichen Einmündung Bautzener Straße und Hohe Straße. Dort steht sogar ein Verkehrsspiegel. Als ein Alfa Romeo gegen 17 Uhr links abbog, stieß das Auto mit einem VW Passat zusammen. Dessen 52-jährige Fahrerin war nach Zeugenaussagen trotz der Dunkelheit ohne Licht gefahren. Der 39-jährige Alfa-Fahrer und seine sechs Jahre jüngere Beifahrerin verletzten sich leicht. Ihre sieben und ein Jahr jungen Kinder blieben unversehrt. Auch die VW-Fahrerin ließ sich in einem Klinikum untersuchen. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 10000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Bergungsmaßnahmen, die Kreuzung war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Lkw mit Anhänger zu schnell Bautzen. Mit einem Videomesswagen war die Autobahnpolizei am Montagmorgen auf der Autobahn in der Oberlausitz im Einsatz. In das Visier der Beamten geriet bei Bautzen unter anderem ein Lkw, der mit einem Anhänger schneller als 100 km/h fuhr. Auf den 51-jährigen Fahrer des Mercedes kommen ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Denn er hätte mit höchstens Tempo 80 fahren dürfen.

Lkw überladen Bautzen. Eine Tonne zu viel geladen hatte ein Kleintransporter, den die Polizei am Dienstagmorgen auf der A 4 bei Bautzen gestoppte. Der VW Crafter war in Richtung Görlitz unterwegs und lag verdächtig tief auf der Straße. Eine Wägung an der Rastanlage Oberlausitz-Süd bestätigte den Verdacht. Der Kleinlaster, der hätte höchstens dreieinhalb Tonnen wiegen dürfen, hatte rund eine Tonne zu viel geladen. Die Polizisten untersagten dem 27-jährigen Fahrer die Weiterreise, bis umgeladen wurde. Zudem wird ein Bußgeld auf den Mann zukommen.

Raser geblitzt Schmiedefeld. Am Montagvormittag hat eine Polizeistreife auf der B 6 bei Schmiedefeld die Geschwindigkeit kontrolliert. Dort gilt ein Tempo von höchstens 70 km/h. Von 569 Fahrzeugen fuhren 32 schneller als erlaubt. Auf eine VW-Fahrerin aus dem Landkreis Pirna werden ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt zukommen. Sie war als Tagesschnellste mit 107 km/h geblitzt worden.