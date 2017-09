Update 18 Verletzte bei Brand in JVA Bautzen

Gegen 20.50 Uhr wurde ein Brand in der JVA Bautzen gemeldet. Mehrer Einsatzwagen rückten an. © LausitzNews

Aufregung am Donnerstagabend in Bautzen. Gegen 20.50 Uhr wurde ein Brand in der JVA gemeldet. Mindestens zehn Feuerwehrautos mit 58 Kameraden eilten in die Haftanstalt. Wie sich herausstellte, hatte ein Insasse in seiner Zelle die Bettdecke angezündet. Der Häftling erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte Dietmar Dubsky von der Polizeidirektion Görlitz mit. Am Freitagvormittag teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung Bautzen dann mit, dass 13 Personen im Gefängnis behandelt werden mussten. Vier Wärter und ein Insasse kamen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste zudem der gesamte Zellentrakt evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Zelle. Unklar ist noch, wie der Häftling die Decke anzünden konnte. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz der Bautzener Rettungskräfte beendet. (szo)

