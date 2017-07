18 Tote bei Busunglück auf der A9 Ein Reisebus aus Sachsen mit 48 Insassen ist am Montagmorgen nach einem Unfall ausgebrannt. Es gibt viele Verletzte und Tote. Die Polizei geht davon aus, dass die Opfer vor allem aus den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Dresden stammen.

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Autobahn 9 in Oberfranken zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus.



Die Polizei meldete am Montagnachmittag auf Twitter, dass es 18 Tote gegeben hat. Sie sollen zwischen 55 und 81 Jahre alt gewesen sein. Bis zum Nachmittag waren die Leichen von elf Menschen identifiziert. 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, zwei von ihnen schweben nach Angaben der Rettungskräfte in Lebensgefahr.



Der Bus war aus Sachsen kommend auf dem Weg nach Norditalien, offenbar nach Trient unweit des Gardasees. Im Bus befanden sich vor allem Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden. Ursprünglich aus Löbau kommend, hatte der Bus in Weißwasser und Senftenberg Reisende aufgenommen. Am frühen Morgen machte er Station am Dresdner Hauptbahnhof. Alle Insassen seien deutsche Staatsbürger und Erwachsene im Alter zwischen 41 und 81 Jahre gewesen. In dem Bus saßen laut Polizei 46 Fahrgäste und zwei Fahrer.



„Es ist leider wahrscheinlich, dass unter den - nach derzeitigem Kenntnisstand - 18 Verstorbenen auch Personen sind, die in den Landkreisen Bautzen oder Görlitz sowie im Großraum Dresden beheimatet sind“, teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag mit. Der sächsische Innenstaatssekretär Michael Wilhelm (CDU) erklärte, es seien auch Reisende aus anderen Bundesländern dabei gewesen. In Senftenberg seien am Morgen auch vier Brandenburger in den Bus gestiegen, bestätigte das Innenministerium des Landes am Nachmittag. Sie überlebten das Unglück.

Die Identifizierung der Opfer sei „wegen der Schwere des Unfalls“ schwierig. „Wir haben bei der Polizeidirektion Dresden einen Führungsstab eingerichtet“, so Wilhelm weiter. Dieser unterstütze die bayerischen Kollegen bei der Identifizierung. Das DRK Sachsen stellt ein Kriseninterventionsteam zusammen, um die Angehörigen in den nächsten Tagen zu unterstützen.

Der Bus war um kurz nach 7 Uhr nahe Münchberg in Höhe Stammbach auf einen Sattelzug aufgefahren, der an einem Stauende stand. Anschließend fing der Bus Feuer und brannte aus. „Der Bus war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand“, sagte Anne Höfer, Pressesprecherin der Polizei Oberfranken, am Unfallort. Auf Bildern ist nur noch ein verkohltes Wrack zu erkennen.

Das Unglücksfahrzeug gehörte dem Löbauer Busunternehmen Reimann. Wie dessen Inhaber Hartmut Reimann bestätigt, ist der Bus Montagnacht gegen 0.30 Uhr in Löbau losgefahren, Ziel war der Gardasee. Nachdem der Bus noch ohne Fahrgäste in Löbau gestartet war, stiegen die Passagiere in den nachfolgenden Stationen zu. Dann ging die Reise weiter Richtung Süden.

Einer der beiden Busfahrer, der Beifahrer, liegt im Krankenhaus, weiß Reimann. „Was mit meinem zweiten Fahrer und den Reisegästen ist, kann ich nicht sagen, ich warte selber die ganze Zeit auf Informationen.“ Das Busunternehmen Reimann war nach Angaben des Inhabers allerdings nicht selbst Veranstalter der Reise, sondern im Auftrag eines anderen Reiseunternehmens tätig.

Das Fahrzeug sei drei Jahre alt gewesen und zuletzt im April ohne Beanstandungen vom TÜV geprüft worden, teilten der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) und der Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes (LSV) mit. Der 55-jährige Kollege, der zum Zeitpunkt des Aufpralls am Steuer saß und umkam, war demnach seit mehr als zehn Jahren bei dem Unternehmen beschäftigt und 2013 für langjähriges unfallfreies und sicheres Fahren ausgezeichnet worden. Er hatte zuletzt im November 2016 ein Fahrsicherheitstraining gemacht.

Oktober 2015: Ein mit Schülern aus Sachsen besetzter Bus verunglückt auf der A4 bei Erfurt. Der Bus war nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und umgekippt. Ein Junge stirbt. Dezember 2014: Bei einem Busunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld in Hessen kommen fünf Menschen ums Leben. Der Bus war mit einem schlingernden Auto zusammengestoßen und eine Böschung hinabgestürzt. Juli 2014: Ein polnischer Reisebus war auf einen Bus aus der Ukraine aufgefahren. Nach der Kollision schleuderte der polnische Bus auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Kleinbus und stürzte eine Böschung hinunter. Fünf Frauen und sechs Männer starben. 68 Menschen wurden verletzt, knapp 40 von ihnen schwer. Juni 2013: Ein Reisebus mit einer Schulklasse aus Polen an Bord fährt auf der A9 bei Ingolstadt in eine Böschung. Eine Frau stirbt, rund drei Dutzend Schüler werden verletzt. September 2010: 14 Polen sterben bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht. März 2013: Bei der Kollision eines Autos mit einem Bus werden bei Wernitz (Sachsen-Anhalt) zwei Menschen getötet und 30 Schulkinder verletzt. Das Auto war hinter einer Kurve auf die falsche Fahrspur geraten und mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. September 2012: Ein Lastwagen prallt auf dem Berliner Ring auf einen Bus mit Schülern aus Polen, zwei weitere Laster werden in den Unfall verwickelt. Zwei polnische Lkw-Fahrer sterben. September 2011: Auf dem Weg von Sarajevo nach Oberhausen fährt ein voll besetzter Reisebus in Hessen auf einen Kranwagen. Die Seite des Busses wird aufgerissen, ein Mann stirbt. Alle Reisenden kamen aus Bosnien-Herzegowina. September 2010: 14 Polen sterben am Schönefelder Kreuz bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht. November 2008: Nahe Hannover geht auf der A2 ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Mitglieder einer Reisegruppe auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt kommen ums Leben. Juni 2008: Eine Reisegruppe verunglückt auf der A4 bei Bautzen (Sachsen). Eine Frau stirbt auf dem Weg in eine Klinik. Zwölf weitere Reisende und der Busfahrer werden schwer verletzt. Mai 2008: Bei einem Unfall mit einem Schulbus nahe Hohenlockstedt in Schleswig-Holstein kommt ein Autofahrer ums Leben. Die Busfahrerin sowie drei Jugendliche und ein weiterer Autofahrer werden verletzt. Juni 2007: Auf der A14 Magdeburg-Dresden sterben 13 Mitglieder einer Seniorengruppe aus dem Münsterland. Von einem Lastwagen gerammt, kommt ihr Bus von der Fahrbahn ab und stürzt eine Böschung hinab. Februar 2006: Drei Schüler sterben in Coppenbrügge in Niedersachsen, als ihr Bus bei Schneetreiben von einem entgegenkommenden, mit Eisenteilen beladenen Lastwagen gerammt und aufgeschlitzt wird.

Warum sich das Feuer so schnell ausbreitete, ist bislang unklar. Siegfried Brockmann, der Leiter Unfallforschung der Versicherer, hält es für wahrscheinlich, „dass der Unfall gar nicht der Auslöser des Brandes war, sondern der Brand möglicherweise zuerst da war“. Dem Bayerischen Rundfunk (B5 aktuell) sagte er: „Dafür gibt es Präzedenzfälle, dass ein Brand im Motorraum beginnt und dort vom Fahrer zunächst nicht wahrgenommen wird, bei den Niederflurmotoren im Heck. Der ist sehr weit weg von ihm. Der Fahrtwind drückt das Feuer auch zunächst nach hinten, so dass man lange braucht, um so einen Brand wahrzunehmen.“

Es sei schwer erklärbar, warum ein Bus bei einem Auffahrunfall so schnell in Flammen aufgehe, sagte Brockmann. Er wies darauf hin, dass der Bus am Rand stehenblieb. „Der Fahrer muss also noch einiges versucht haben, an den Rand zu kommen. Dann sehe ich brennende Teile hinter dem Bus.“ Auch dies sei ohne einen bereits vorher ausgebrochenen Brand schwer erklärbar.

Ein Kraftfahrtexperte des Tüv Rheinland hält eine abgerissene Kraftstoffleitung für eine mögliche Ursache: „Im Fall eines Unfalls kann es sein, dass eine Kraftstoffleitung abreißt und der Kraftstoff auf heiße Fahrzeugteile gelangt und das Ganze anfängt zu brennen“, sagte Hans-Ulrich Sander in Köln. Der Tank befinde sich regelmäßig in der Mitte oder im hinteren Bereich und könne 400 bis 500 Liter Kraftstoff enthalten. „Wenn der Kraftstoff dann unter dem Bus herläuft und alles brennt, geht es rasend schnell.“

Eine weitere mögliche Erklärung lieferte Johannes Hübner, Sicherheitsexperte vom RDA Internationalen Bustouristik Verband in Köln: Im Armaturenbrett eines Busses sei die Elektrik des Fahrzeugs zusammengefasst; dort könnte es zu einem Kurzschluss gekommen sein. Auch wenn die Materialien in einem Bus feuerhemmend seien, breite sich der Brand schnell aus, wenn er nicht sofort gelöscht werde. „Die Beeinträchtigung ist nämlich vor allem der Rauch, der in den Innenraum dringt“, sagte Hübner.

Wenn der Fahrer nicht mehr in der Lage war, die hintere Tür zu öffnen, könne das einer der Gäste gemacht haben. Meist würden aber Fenster eingeschlagen - doch tue man dies, ziehe der Rauch noch schneller durch den Bus. „Mit anderen Worten: Die Situation ist sehr schnell außer Kontrolle“, sagte der Sicherheitsbeauftragte.

Die Polizei sperrte wegen der Rettungsarbeiten die A9 in beide Richtungen, mehr als 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem kamen mehrere Rettungshubschrauber zum Einsatz. In Richtung Berlin ist die Strecke inzwischen wieder frei. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) kamen nachmittags an die Unfallstelle. „Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann“, sagte Dobrindt. Nachdem die Minister mit den Rettungskräften die Lage besprochen hatten, wendeten sie sich an die Presse. Sie berichteten von Problemen mit der Rettungsgasse und von Gaffern, die den Helfern die Arbeit erschwert hätten.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) äußerte sich betroffen: „Ich bin sehr traurig und drücke meine tiefe Anteilnahme gegenüber den Familien und Freunden der Opfer aus.“ Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigten tiefes Mitgefühl für die Opfer des Unglücks. (dpa/fsc/mja/sod)

Eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige ist eingerichtet worden. Unter 0800 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen des Unfalls können sich hier melden.

