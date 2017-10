18 neue Kita-Plätze sind fertig Mit einem Fest wurde der Gruppenraum des Evangelischen Kinderhauses übergeben.

Noch während der Bauarbeiten vor einigen Wochen entstand dieses Foto von Pfarrer Norbert Reissmann vor dem Kinderhaus Gabenreich. © Norbert Millauer

Genau 20 Stufen geht es hinauf in den neuen Gruppenraum, der an diesem Mittwoch die ersten Kinder empfängt. Die vielen Besucher des Festes zur Übergabe des Raums am Reformationstag steigen schnell nach oben, wollen sie doch sehen, was da im Evangelischen Kinderhaus Gabenreich auf der Hauptstraße in Weinböhla Neues entstanden ist. Ein heller, freundlicher Bereich mit einem großen bunten Bild, das Reh, Wildschwein, Eichhörnchen und Maus zeigt – kurz: Das Tierreich, so lautet der Name der Gruppe.

18 zusätzliche Kinderkrippen- und -gartenplätze – damit hat die Kita insgesamt 83 – wurden anstelle der früheren Terrasse geschaffen. Pfarrer Norbert Reißmann lobt die Konstruktivität aller Beteiligten. Von den für die Fördermittel Zuständigen bis zu den Eltern und ihr Verständnis in der Bauphase, von den Architekten vom Büro Schaufel bis zu den Handwerkern. Der Dank geht auch an Kita-Team, Gemeinde und Kirchgemeinde. So konnten Finanzierung – 400 000 Euro, zu über 80 Prozent gefördert durch Bund und Landkreis – und Bau in Rekordzeit geschafft werden.

Wie Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) freut sich Pfarrer Reißmann auch über das große Interesse der Weinböhlaer an den dringend erwarteten neuen Kita-Plätzen. Schon der Gottesdienst zum Reformationstag ist mit etwa 300 Menschen gut besucht gewesen, in einer Prozession ging es dann zum Kinderhaus.

