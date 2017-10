18 neue Kita-Plätze für Weinböhla Der zusätzliche Gruppenraum im Evangelischen Kinderhaus ist fertig und wird am Reformationstag übergeben.

Große Freude bei Kirchgemeinde, Gemeinde, bei Eltern und Kindern. „Nach einem Jahr Plan- und Bauzeit freuen wir uns über die Einweihung eines neuen Gruppenraumes für 18 Kinder im Evangelischen Kinderhaus Gabenreich Weinböhla“, sagt Pfarrer Norbert Reißmann.

Anstelle einer Dachterrasse wurde hier Platz geschaffen für Krippen- und Kindergartenkinder. Das wird in der Gemeinde dringend gebraucht, macht Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) klar.

In Rekordzeit seien die Finanzierung von 400 000 Euro und der Bau bewältigt worden, betont der Pfarrer. Gemeinsam mit der Kommune und einer Förderung von über 80 Prozent durch Bund und Landkreis.

Das soll mit einer kleinen öffentlichen Feier am Reformationstag gewürdigt werden. Los geht es mit dem Reformationsfest, am 31. Oktober, 10 Uhr, in der St. Martins-kirche, Kirchplatz 1, zum Thema: „… das Licht der Kirche“, Reformation und Rechtfertigung. Pfarrer Reißmann predigt, für die musikalische Ausgestaltung sorgt der Posaunenchor. Parallel findet der Kindergottesdienst statt.

Nach dem Gottesdienst geht es zum Evangelischen Kinderhaus Gabenreich, Hauptstraße 3 a, wo 11.30 Uhr der neue Gruppenraum eingeweiht wird. Dazu haben sich auch Landrat und Bürgermeister angesagt. Danach besteht die Möglichkeit zu Besichtigung und Zusammensein bei Getränken und Imbiss, auch Spielmöglichleiten für Kinder gibt es dem Pfarrer zufolge im Gartenbereich des Kinderhauses.

