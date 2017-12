1,8 Millionen Euro für das Rödertal Die Leader-Region Westlausitz hat 2017 viele Projekte mit Fördergeldern unterstützt. In Arnsdorf vor allem die Neugestaltung von Spielplätzen.

Auch der Spielplatz vor dem Kulturhaus Fischbach hat dank der Region Westlausitz eine Rundum-Erneuerung erhalten. Sehr zur Freude der Kinder. © Thorsten Eckert

Arnsdorf. Dass in Arnsdorf seit einigen Wochen zahlreiche Kinderaugen strahlen, ist vor allem den Fördergeldern der Leader-Region Westlausitz zu verdanken. Stolze 1,8 Millionen hat der Verband in diesem Jahr in die Region gesteckt. Drei Projektaufrufe, die unterschiedlichste Ziele verfolgten, wie zum Beispiel die Förderung von Brauchtum, wurden veröffentlicht. 24 Projekte haben eine Förderung erhalten. Gleich drei der geförderten Projekte kommen dabei aus Arnsdorf.

So hat die Kommune Gelder für die Neugestaltung des Spielplatzes im Wohngebiet Weststraße sowie für das neue Außengelände des Fischbacher Kulturhauses beantragt. Beide Projekte hat der Koordinierungskreis der Region Westlausitz – das Entscheidungsgremium des Verbands – bewilligt. Ein weiteres Vorhaben in Arnsdorf, welches ebenfalls Unterstützung durch die EU-Mittel erhält, wird derzeit auf dem Krankenhausareal angepackt. Denn der Privatmann Jörg Herberger aus Bischofswerda hat sich ebenfalls an die Leader-Region gewandt, um aus einem verlassenen Klinikgebäude Senioren-Wohngruppen-Räume bauen zu lassen.

Weitere Projekte wurden zuletzt auch in Großharthau und Lichtenberg gefördert. Neben der Unterstützung von Projekten in der Region, packt das Regionalmanagement aber auch eigene Ideen an. So hat die Region Westlausitz einige Angebote für alle Fans des Geocachings eingerichtet und verschiedene Radrouten entwickelt. Die sogenannte Produktroute, die an Handwerksbetrieben und Schauwerkstätten vorbeiführt und in Arnsdorf startet, wurde in diesem Jahr bis nach Bischofswerda erweitert. Die rund 30 Kilometer lange Radstrecke führt unter anderem an der Kelterei Walther und der Kunstblumenmanufaktur Wallroda vorbei.

Und auch im kommenden Jahr hat das Team der Region Westlausitz einiges vor. Neben der Ausschilderung der neuen Radroutenabschnitte sollen weitere Routen für das Geocaching entwickelt werden. Zudem wird eine Broschüre erstellt, in der die thematischen Radrouten, die durch die Region führen, übersichtlich dargestellt werden. Außerdem ist eine Freizeitkarte in Planung, die Gästen und Einheimischen einen Überblick über Kultur-, Freizeit- und Gastronomieangebote gibt. „Es gibt also auch für das neue Jahr wieder viel in der Westlausitz zu tun“, ist sich Daniela Retzmann vom Regionalmanagement der Westlausitz sicher. Und natürlich wird es auch wieder verschiedene Projektaufrufe geben. Der erste wird wohl im Januar gestartet.

