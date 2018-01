18 Menschen eingeschleust Bei Altenberg sind zwei Gruppen von Ausländern aufgefallen, die offenbar illegal nach Deutschland gebracht wurden. Für die Ermittlungen bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise.

© Symbolfoto: dpa

Altenberg. Am Mittwochabend stellten Beamte der Bundespolizei Berggießhübel in Altenberg nach einem Zeugenhinweise eine größere Personengruppe ausländischer Herkunft fest. Bei den neun Personen handelt es sich vermutlich um sieben türkische Staatsangehörige und zwei Personen unbekannter Herkunft, heißt es. Vermutlich wurden sie mit einem Lkw oder Kleintransporter nach Deutschland eingeschleust.

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor um fünf, erhielt die Bundespolizei einen weiteren Bürgerhinweis über eine größere Personengruppe in Waldbärenburg. Vor Ort stellten die Beamten neun Personen fest, bei denen es sich vermutlich um irakische Staatsangehörige handelt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden auch diese Menschen mit den bereits in Altenberg festgestellten Personen zusammen nach Deutschland geschleust.

Die insgesamt 18 Ausländer befinden sich zur Betreuung und polizeilichen Sachbearbeitung in der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel.

Die Ermittlungen der Bundespolizei richten sich insbesondere gegen die Hintermänner der Schleusung. Aus diesem Grund fragt die Bundespolizei: Wer hat am Mittwoch, 3. Januar, zwischen 20 Uhr und Mitternacht in und um Altenberg etwas Verdächtiges gesehen und kann dazu sachdienliche Angaben machen? Insbesondere fragt die Bundespolizei, ob in dem Zeitraum verdächtige Kleintransporter oder Lkws dort Altenberg gesehen wurden.

Hinweise bitte telefonisch an 035023 676300. (szo)

